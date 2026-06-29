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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सUS Open Badminton: किदांबी श्रीकांत का खिताबी सपना टूटा, फाइनल में सू ली-यांग ने दी शिकस्त

US Open Badminton: किदांबी श्रीकांत का खिताबी सपना टूटा, फाइनल में सू ली-यांग ने दी शिकस्त

यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के शटलर किदांबी श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली-यांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. मुकाबला तीन गेम तक चला जिसमें सू ली-यांग ने बाजी मारी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jun 2026 11:49 AM (IST)
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US Open Badminton 2026 Final: भारत के अनुभवी शटलर किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने से चूक गए. फाइनल में चीनी ताइपे के सू ली-यांग ने उन्हें तीन गेम तक चले मुकाबले में मात दी. इसके साथ ही पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 श्रीकांत का इस सीजन का पहला खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया और उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा. एक घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में श्रीकांत को 15-21, 21-16, 9-21 से हार मिली.

पहले गेम में लय बिगड़ने का उठाना पड़ा खामियाजा

मुकाबले की शुरुआत में श्रीकांत अच्छी लय में नजर आए, लेकिन शुरुआती रैलियों में हुई एक गलती उन पर भारी पड़ गई. नेट के पास शॉट खेलते समय उनका रैकेट नेट के दूसरी तरफ चला गया, जिसके बाद सू ली-यांग ने लगातार अंक जुटाकर 7-2 की बढ़त बना ली. हालांकि श्रीकांत ने शानदार वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 अंक अपने नाम किए और स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया. मिड-गेम ब्रेक तक उन्होंने 11-10 की मामूली बढ़त भी बना ली. लेकिन ब्रेक के बाद सू ने खेल की रफ्तार बढ़ा दी और श्रीकांत से लगातार गलतियां करवाते हुए 17-12 की बढ़त हासिल कर ली. आखिरकार पहला गेम 21-15 से सू ली-यांग के नाम रहा.

दूसरे गेम में शानदार वापसी कर बराबरी की

दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. 4-4 की बराबरी के बाद श्रीकांत ने लगातार तीन अंक जीतकर 7-4 की बढ़त बनाई. सू ने स्कोर 8-8 कर दिया, लेकिन श्रीकांत ने बेहतरीन नेट प्ले की बदौलत ब्रेक तक 11-8 की बढ़त कायम रखी. इसके बाद सू ने कुछ शानदार स्मैश लगाए, लेकिन श्रीकांत ने धैर्य बनाए रखा और स्कोर 18-13 तक पहुंचा दिया. विरोधी खिलाड़ी की कुछ गलतियों के बाद उन्हें सात गेम पॉइंट मिले. सू ने तीन गेम पॉइंट जरूर बचाए, लेकिन श्रीकांत ने दमदार डाउन-द-लाइन स्मैश लगाकर दूसरा गेम 21-16 से जीत लिया और मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया.

निर्णायक गेम में सू ली-यांग रहे पूरी तरह हावी

तीसरे गेम में सू ली-यांग ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और लगातार सटीक स्मैश लगाते हुए 4-1 की बढ़त बना ली. श्रीकांत ने बीच-बीच में अच्छे शॉट खेले, लेकिन लगातार हो रही गलतियों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा. मिड-गेम ब्रेक तक सू 11-7 से आगे थे. इसके बाद उन्होंने बढ़त को 15-7 और फिर 18-8 तक पहुंचा दिया.

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श्रीकांत के कई शॉट कोर्ट से बाहर चले गए, जिससे सू को 12 चैंपियनशिप पॉइंट मिल गए. श्रीकांत एक पॉइंट बचाने में सफल रहे, लेकिन अगली रैली में सू ने अंक हासिल कर मैच और खिताब दोनों अपने नाम कर लिए. यह सू ली-यांग के करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब रहा, जबकि श्रीकांत के लिए यह इस सीजन का पहला फाइनल था.

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Published at : 29 Jun 2026 11:49 AM (IST)
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