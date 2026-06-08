टेस्ट क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड, इन 5 बल्लेबाजों को कोई नहीं कर सका कभी रन आउट

मौजूदा समय में क्रिकेट में बल्लेबाजों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गेंदबाजों को रन गति पर अंकुश लगाने और विकेट हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट होने के कई तरीके होते हैं, जिनमें रन आउट भी एक महत्वपूर्ण तरीका है. हालांकि, रन आउट का श्रेय न तो गेंदबाज को मिलता है और न ही विकेटकीपर को.

आमतौर पर रन आउट के मामले सीमित ओवरों के क्रिकेट में अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस प्रारूप में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं. वहीं टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों के पास समय की कमी नहीं होती, फिर भी कई बार गलतफहमी या जोखिम भरे रन लेने के प्रयास में बल्लेबाज रन आउट हो जाते हैं.

हालांकि, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जो अपने पूरे करियर में एक बार भी रन आउट नहीं हुए. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच दिग्गज क्रिकेटरों के बारे में...

1. कपिल देव

भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव इस सूची में सबसे प्रमुख नामों में शामिल हैं. उन्होंने अपने 16 साल लंबे टेस्ट करियर में कभी रन आउट होकर विकेट नहीं गंवाया.

कपिल देव ने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला. उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 5,248 रन बनाए और 434 विकेट हासिल किए. इसके अलावा 225 वनडे मैचों में उनके नाम 3,783 रन और 253 विकेट दर्ज हैं.

2. पॉल कॉलिंगवुड

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और शानदार ऑलराउंडर पॉल कॉलिंगवुड भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी रन आउट नहीं हुए. कॉलिंगवुड ने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट मैचों में 4,259 रन बनाए. उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 2010 का आईसीसी टी20 विश्व कप भी जीता था. इसके अलावा उन्होंने 197 वनडे मैचों में 5,092 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 538 रन दर्ज हैं.

3. मुदस्सर नजर

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मुदस्सर नजर का नाम भी इस खास सूची में शामिल है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान कभी रन आउट होकर विकेट नहीं गंवाया. मुदस्सर नजर ने पाकिस्तान के लिए 76 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 4,114 रन बनाए. वहीं 122 वनडे मैचों में उनके नाम 2,653 रन दर्ज हैं.

4. पीटर

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पीटर मे भी उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं जो अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी रन आउट नहीं हुए. पीटर मे ने 66 टेस्ट मैचों में 4,537 रन बनाए. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक और 22 अर्धशतक दर्ज हैं. उन्हें इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों में गिना जाता है.

5. ग्रीम हिक

जिम्बाब्वे में जन्मे ग्रीम हिक ने 1991 से 2001 के बीच इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में कभी रन आउट होकर विकेट नहीं गंवाया.

ग्रीम हिक ने 65 टेस्ट मैचों में 3,383 रन बनाए, जबकि 120 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 3,846 रन दर्ज हैं. अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए हिक को इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है.

रन आउट क्रिकेट का ऐसा तरीका है जिसमें अक्सर बल्लेबाज की एक छोटी सी चूक उसकी पारी का अंत कर देती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कपिल देव, पॉल कॉलिंगवुड, मुदस्सर नजर, पीटर मे और ग्रीम हिक जैसे खिलाड़ियों ने अपने पूरे करियर में इस तरह का विकेट नहीं गंवाया. यह उपलब्धि उनकी एकाग्रता, समझदारी और विकेटों के बीच बेहतरीन दौड़ को दर्शाती है.