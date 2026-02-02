हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सT20 World Cup के वॉर्म-अप मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा की वापसी, जानिए कौन-कौन शामिल

T20 World Cup के वॉर्म-अप मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा की वापसी, जानिए कौन-कौन शामिल

टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारत ए टीम का ऐलान कर दिया गया है. आयुष बडोनी को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि चोट से उबर चुके तिलक वर्मा की वापसी ने टीम को नई मजबूती दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम इंडिया की तैयारियां तेज हो गई हैं.  इसी कड़ी में भारत ए (India A) टीम का ऐलान कर दिया गया है, जो विश्व कप से पहले दो अहम वार्मअप मुकाबले खेलेगी. खास बात यह है कि इस पहले प्रेक्टिस मैच में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की वापसी हो रही है, जो चोट से उबरने के बाद फिर से मैदान में नजर आएंगे.

आयुष बडोनी को सौंपी गई कप्तानी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयुष बडोनी को भारत ए टीम का कप्तान बनाया है. टीम अपना पहला वार्मअप मैच आज अमेरिका के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेलेगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा. ये दोनों मैच खिलाड़ियों को विश्व कप से पहले अपनी फॉर्म और फिटनेस परखने का अच्छा मौका देंगे.

तिलक वर्मा की वापसी से बढ़ी मजबूती

टीम के लिए सबसे राहत भरी खबर तिलक वर्मा की वापसी है. तिलक हाल ही में सर्जरी से गुजरे थे और अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिट घोषित किए गए हैं. वह 2 फरवरी यानी आज अमेरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारत ए की ओर से खेलेंगे, जिसके बाद उन्हें सीनियर टीम से भी जुड़ना है. उनकी वापसी से मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

IPL सितारों से सजी भारत ए टीम

15 सदस्यीय भारत ए स्क्वॉड में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. नमन धीर, विप्रज निगम और तेज गेंदबाज मयंक यादव जैसे युवा नाम टीम का हिस्सा हैं. ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का मौका पाएंगे.

कुछ खिलाड़ियों को अभी करना होगा इंतजार

वहीं, वॉशिंगटन सुंदर को एक बार फिर टीम में जगह नहीं मिली है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे और अभी चोट से पूरी तरह उबर नहीं सके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें जल्द फिटनेस टेस्ट देना होगा. दूसरी ओर, रियान पराग कंधे की चोट से उबरने के बाद टीम में लौट आए हैं, जो भारत ए के लिए अच्छी खबर है.

इंडिया A का स्क्वॉड

आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव. 

Published at : 02 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Playing 11 Tilak Varma TEAM INDIA T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
Advertisement

वीडियोज

Snowfall In Kashmir: बर्फबारी के बाद स्वर्ग सा सुंदर दिखने लगा कश्मीर, खुद को रोक नहीं पा रहे पर्यटक
IND Vs PAK : खेल संपादक से समझिए अब आगे Pakistan का क्या होगा ? | T20 World Cup | ABP News |
IND Vs PAK : क्रिकेट को मजहबी मैदान बनाने पर तुला पाकिस्तान | T20 World Cup | ABP News
Jaipur में Thar वाले के कहर का वीडियो देख रूह कांप जाएंगी । Breaking News
Bihar News : Katihar में एक के बाद एक कई कौवों की मौत से मचा हड़कंप... इलाके में Bird Flu की दस्तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
महाराष्ट्र
Sharad Pawar: संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
संन्यास की ओर बढ़ रहे शरद पवार फिर लौटे 'पावर पॉलिटिक्स' की ओर! मिल रहे ये संकेत
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget