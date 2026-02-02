टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम इंडिया की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में भारत ए (India A) टीम का ऐलान कर दिया गया है, जो विश्व कप से पहले दो अहम वार्मअप मुकाबले खेलेगी. खास बात यह है कि इस पहले प्रेक्टिस मैच में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की वापसी हो रही है, जो चोट से उबरने के बाद फिर से मैदान में नजर आएंगे.

आयुष बडोनी को सौंपी गई कप्तानी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयुष बडोनी को भारत ए टीम का कप्तान बनाया है. टीम अपना पहला वार्मअप मैच आज अमेरिका के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेलेगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाएगा. ये दोनों मैच खिलाड़ियों को विश्व कप से पहले अपनी फॉर्म और फिटनेस परखने का अच्छा मौका देंगे.

तिलक वर्मा की वापसी से बढ़ी मजबूती

टीम के लिए सबसे राहत भरी खबर तिलक वर्मा की वापसी है. तिलक हाल ही में सर्जरी से गुजरे थे और अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिट घोषित किए गए हैं. वह 2 फरवरी यानी आज अमेरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारत ए की ओर से खेलेंगे, जिसके बाद उन्हें सीनियर टीम से भी जुड़ना है. उनकी वापसी से मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

IPL सितारों से सजी भारत ए टीम

15 सदस्यीय भारत ए स्क्वॉड में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है. नमन धीर, विप्रज निगम और तेज गेंदबाज मयंक यादव जैसे युवा नाम टीम का हिस्सा हैं. ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का मौका पाएंगे.

कुछ खिलाड़ियों को अभी करना होगा इंतजार

वहीं, वॉशिंगटन सुंदर को एक बार फिर टीम में जगह नहीं मिली है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे और अभी चोट से पूरी तरह उबर नहीं सके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें जल्द फिटनेस टेस्ट देना होगा. दूसरी ओर, रियान पराग कंधे की चोट से उबरने के बाद टीम में लौट आए हैं, जो भारत ए के लिए अच्छी खबर है.

इंडिया A का स्क्वॉड

आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव.