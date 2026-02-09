हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026 Points Table: T20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव! शुरुआती मैचों के बाद वेस्टइंडीज नंबर-1, भारत की स्थिति क्या

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मुकाबलों में बड़ी टीमों ने जीत दर्ज की, लेकिन एसोसिएट देशों ने कड़ी टक्कर देकर टूर्नामेंट को और दिलचस्प बना दिया है. भारत मजबूत नेट रन रेट के साथ अपने ग्रुप में आगे है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत उम्मीदों से कहीं ज्यादा रोमांचक रही है. टूर्नामेंट के पहले दो दिनों में भले ही कोई बड़ा उलटफेर दर्ज नहीं हुआ हो, लेकिन एसोसिएट टीमों ने जिस तरह से मजबूत देशों को कड़ी चुनौती दी है, उसने फैंस का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है. हर मुकाबले में आखिरी ओवर तक सस्पेंस देखने को मिला, जिससे साफ है कि आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है.

शुरुआती मैचों में दिखा दमखम

टूर्नामेंट के पहले ही दिन नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देकर चौंका दिया. वहीं नेपाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और जीत से महज चार रन दूर रह गया. आयरलैंड ने भी श्रीलंका के सामने आसानी से हार नहीं मानी. इन मुकाबलों ने यह साफ कर दिया कि इस बार छोटी टीमें भी बड़े नामों को परेशान करने का पूरा माद्दा रखती हैं. वहीं ग्रुप ए में टीम इंडिया ने यूएसए के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की है.

पॉइंट्स टेबल में किसका जलवा?

अब तक खेले गए मैचों के बाद 20 में से 6 टीमों ने जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने अपने-अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर दो-दो अंक हासिल किए हैं. नेट रन रेट के लिहाज से वेस्टइंडीज सबसे ऊपर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर मजबूती से मौजूद है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल (ग्रुप-वाइज)

ग्रुप A

भारत

  • मैच: 1, जीत: 1, हार: 0
  • नेट रन रेट: +1.450
  • पॉइंट्स: 2

पाकिस्तान

  • मैच: 1, जीत: 1, हार: 0
  • नेट रन रेट: +0.240
  • पॉइंट्स: 2

नीदरलैंड्स

  • मैच: 1, जीत: 0, हार: 1
  • नेट रन रेट: -0.240
  • पॉइंट्स: 0

अमेरिका (USA)

  • मैच: 1,  जीत: 0,  हार: 1
  • नेट रन रेट: -1.450
  • पॉइंट्स: 0

नामीबिया

  • मैच: 0, जीत: 0,  हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

ग्रुप B

श्रीलंका

  • मैच: 1, जीत: 1, हार: 0
  • नेट रन रेट: +1.000
  • पॉइंट्स: 2

जिम्बाब्वे

  • मैच: 0, जीत: 0, हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

ऑस्ट्रेलिया

  • मैच: 0, जीत: 0,  हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

ओमान

  • मैच: 0, जीत: 0, हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

आयरलैंड

  • मैच: 1, जीत: 0, हार: 1
  • नेट रन रेट: -1.000
  • पॉइंट्स: 0

ग्रुप C

वेस्टइंडीज

  • मैच: 1, जीत: 1, हार: 0
  • नेट रन रेट: +1.750
  • पॉइंट्स: 2

इंग्लैंड

  • मैच: 1, जीत: 1, हार: 0
  • नेट रन रेट: +0.200
  • पॉइंट्स: 2

इटली

  • मैच: 0, जीत: 0, हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

नेपाल

  • मैच: 1, जीत: 0, हार: 1
  • नेट रन रेट: -0.200
  • पॉइंट्स: 0

स्कॉटलैंड

  • मैच: 1, जीत: 0, हार: 1
  • नेट रन रेट: -1.750
  • पॉइंट्स: 0

ग्रुप D

न्यूजीलैंड

  • मैच: 1, जीत: 1, हार: 0
  • नेट रन रेट: +1.162
  • पॉइंट्स: 2

कनाडा

  • मैच: 0, जीत: 0, हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

साउथ अफ्रीका

  • मैच: 0, जीत: 0, हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

यूएई

  • मैच: 0, जीत: 0, हार: 0
  • नेट रन रेट: 0
  • पॉइंट्स: 0

अफगानिस्तान

  • मैच: 1, जीत: 0, हार: 1
  • नेट रन रेट: -1.162
  • पॉइंट्स: 0

आज के मुकाबलों पर नजर

टूर्नामेंट का तीसरा दिन भी काफी अहम रहने वाला है. आज स्कॉटलैंड बनाम इटली, जिम्बाब्वे बनाम ओमान और साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा के मुकाबले खेले जाएंगे. इन मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर और साफ हो जाएगी. 

Published at : 09 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Points Table T20 World Cup 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

