भारत का टी-20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड आज होगा फाइनल, किन 5 मुद्दों पर टिकी हैं सबकी नजरें?

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से होगी और उससे पहले आज दोपहर 1:30 बजे भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा. चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 सदस्यीय स्क्वॉड का खुलासा करेंगे. माना जा रहा है कि टीम का संतुलन चार बल्लेबाज, दो विकेटकीपर, चार ऑलराउंडर और पांच गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन पर आधारित होगा. हालांकि टीम चयन से पहले फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के सामने पांच बड़े सवाल खड़े हैं, जिनके जवाब आज मिल सकते हैं.

खराब फॉर्म के बाद भी सूर्यकुमार यादव को मिलेगा मौका?

सूर्यकुमार यादव पिछले एक साल से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इसके बावजूद वह टी-20 टीम के कप्तान हैं और इसी वजह से लगातार टीम में बने हुए हैं. भारत में होने वाला यह वर्ल्ड कप उनके लिए कप्तान के तौर पर आखिरी बड़ा मौका माना जा रहा है. सूर्या की उम्र भी 35 साल हो चुकी है, ऐसे में चयनकर्ता फॉर्म से ज्यादा अनुभव और कप्तानी को तरजीह देते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है.

शुभमन गिल भी होंगे टीम का हिस्सा?

शुभमन गिल का टी-20 खेलने का अंदाज मॉडर्न फॉर्मेट से थोड़ा अलग माना जाता है. वह पारी की शुरुआत में समय लेते हैं, जिससे टीम की रन गति प्रभावित होती है. पिछले 18 टी-20 पारियों में गिल सिर्फ 377 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका औसत 25.13 का रहा है. उनके ओपनिंग में आने से संजू सैमसन की जगह पर भी असर पड़ता है, जिससे टीम कॉम्बिनेशन गड़बड़ा सकता है.

क्या यशस्वी जायसवाल फिर होंगे नजरअंदाज?

यशस्वी जायसवाल आक्रामक बल्लेबाज हैं और टी-20 के लिहाज से बेहतर विकल्प माने जाते हैं. इसके बावजूद शुभमन गिल की मौजूदगी और उपकप्तान बनाए जाने की चर्चा के कारण जायसवाल की राह मुश्किल नजर आ रही है. संभव है कि उन्हें स्टैंडबाय या एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर रखा जाए.

संजू सैमसन को दिया जाएगा मौका?

संजू सैमसन फिलहाल रिजर्व ओपनर और विकेटकीपर के तौर पर टीम में दिख रहे हैं. गिल की मौजूदगी और जितेश शर्मा के विकेटकीपर विकल्प होने से संजू की भूमिका टीम में सीमित हो सकती है.वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ कुछ ही मैच बचे हैं, ऐसे में चयन समिति बड़े बदलाव करने से बच सकती है.

रिंकू सिंह बनाम वाशिंगटन सुंदर

रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद फिनिशर माने जाते हैं. हालांकि कोच गौतम गंभीर की ऑलराउंडर को प्राथमिकता देने की मौजूदा सोच के चलते वाशिंगटन सुंदर का पलड़ा भारी नजर आता है. सुंदर का टी-20 रिकॉर्ड बहुत मजबूत नहीं रहा है, फिर भी टीम मैनेजमेंट उन्हें ज्यादा मौके देता दिख रहा है.

भारत की संभावित वर्ल्डकप टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर.

संभावित स्टैंडबाय खिलाड़ी

यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, शाहबाज अहमद/नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा.