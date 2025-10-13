Suryakumar Yadav Mahakal Visit: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भगवान शिव के दर पर माथा टेका. रविवार को सूर्या अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की और भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया.

भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखे सूर्या

मंदिर प्रशासन की ओर से जारी एक वीडियो में सूर्यकुमार यादव पूरी तरह से भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं. उन्होंने पारंपरिक वस्त्र पहनकर पूजा की और पत्नी देविशा के साथ ‘महाकाल आरती’ में भाग लिया. वीडियो में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान यह कपल भक्ति भाव से रूद्राभिषेक करते नजर आ रहा है.

Ujjain, Madhya Pradesh: Indian cricketer Suryakumar Yadav, along with his wife, offered prayers at the Shree Mahakaleshwar Temple



सूर्या ने पूजा के बाद कहा कि वह आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं.

ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ली आध्यात्मिक ताकत

भारतीय टी20 टीम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होगी, जहां टीम को तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. यह सीरीज अक्टूबर के अंत में शुरू होगी. सूर्यकुमार यादव इस समय अपने परिवार के साथ कुछ दिन का विश्राम ले रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने उज्जैन का रुख किया.

सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब जीता था. टूर्नामेंट के दौरान भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के बाद सूर्या ने अपनी टीम का श्रेय भारतीय सेना और पहलगाम अटैक में शहीद हुए पर्यटकों को समर्पित किया था.

विवादों में भी घिरे थे सूर्या

एशिया कप के दौरान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा के बीच टॉस के वक्त हाथ न मिलाने की घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. इसके अलावा फाइनल के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

अब बीसीसीआई इस पूरे मामले को लेकर आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक बोर्ड का इरादा मोहसिन नकवी को एसीसी और आईसीसी दोनों पदों से हटाने का है.