भारत-आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज 2026 का मुकाबला खत्म हो चुका है. भारत को इस सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है. इसी बीच भारत के लिए एक खुशख़बरी भी सामने आ रही है. आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में एक बड़ा बदलाव देखने का मिला है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के नतीजे ने प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फेर-बदल किया है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को एक पारी में 217 रनों के बड़े लक्ष्य से हराया है. श्रीलंका की इस हार का फायदा भारतीय टीम को हुआ है. भारतीय टीम इस प्वाइंट्स टेबल में एक स्थान ऊपर आ गई है.

एंटीगा के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहली पारी में 308 रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में आमिर जांगू के द्वारा लगाए गए दोहरे शतक और रोस्टन चेस की 194 रनों की पारी के बदौलत 9 विकेट पर 626 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से बिखर गई.

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दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज केमार रोच और जेडेन सील्स के सामने श्रीलंका की टीम सिर्फ 101 रन ही बना सकी. पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका की यह पहली हार है. इससे पहले अभी तक वे 3 मैच खेल चुकी है.जिसमें एक मैच उन्होंने जीता और एक मैच ड्रा रहा था.

इस मुकाबले से पहले श्रीलंका की टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद थी,लेकिन वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद श्रीलंका काफी नीचे गिर चुकी है. 44.44 के प्वाइंट्स परसेंटेज के साथ वे सीधे छठे स्थान पर आ गई है.

वहीं, भारतीय टीम श्रीलंका-वेस्टइंडीज मुकाबले से पहले प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर थी. भारत का प्वाइंट्स परसेंटेज 48.15 का था, जिसके चलते वे अब नंबर पांच पर आ चुकी है. वहीं, वेस्टइंडीज टीम की 9 मुकाबलों में यह पहली जीत है. 14.81 के प्वाइंट्स परसेंटेज के साथ वे नंबर 8 पर आ चुकी है. दूसरी तरफ 87.50 के शानदार प्वाइंट्स परसेंटेज के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर मौजूद है.

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