हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSL Vs WI Test Match: आयरलैंड से सीरीज हार के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, वेस्टइंडीज की जीत से कैसे हुआ फायदा, जानिए

SL Vs WI Test Match: आयरलैंड से सीरीज हार के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, वेस्टइंडीज की जीत से कैसे हुआ फायदा, जानिए

भारत-आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज 2026 का मुकाबला खत्म हो चुका है.भारत को इस सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है. इसी बीच भारत के लिए एक खुशख़बरी भी सामने आ रही है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 29 Jun 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

भारत-आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज 2026 का मुकाबला खत्म हो चुका है. भारत को इस सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है. इसी बीच भारत के लिए एक खुशख़बरी भी सामने आ रही है. आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में एक बड़ा बदलाव देखने का मिला है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के नतीजे ने प्वाइंट्स टेबल में बड़ा फेर-बदल किया है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को एक पारी में 217 रनों के बड़े लक्ष्य से हराया है. श्रीलंका की इस हार का फायदा भारतीय टीम को हुआ है. भारतीय टीम इस प्वाइंट्स टेबल में एक स्थान ऊपर आ गई है.

एंटीगा के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहली पारी में 308 रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में आमिर जांगू के द्वारा लगाए गए दोहरे शतक और रोस्टन चेस की 194 रनों की पारी के बदौलत 9 विकेट पर 626 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा किया. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पूरी तरह से बिखर गई.

यह भी पढ़ें- T20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज केमार रोच और जेडेन सील्स के सामने श्रीलंका की टीम सिर्फ 101 रन ही बना सकी. पॉइंट्स टेबल में श्रीलंका की यह पहली हार है. इससे पहले अभी तक वे 3 मैच खेल चुकी है.जिसमें एक मैच उन्होंने जीता और एक मैच ड्रा रहा था. 

इस मुकाबले से पहले श्रीलंका की टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद थी,लेकिन वेस्टइंडीज से मिली करारी हार के बाद श्रीलंका काफी नीचे गिर चुकी है. 44.44 के प्वाइंट्स परसेंटेज के साथ वे सीधे छठे स्थान पर आ गई है.

वहीं, भारतीय टीम श्रीलंका-वेस्टइंडीज मुकाबले से पहले प्वाइंट्स टेबल में छठे स्थान पर थी. भारत का प्वाइंट्स परसेंटेज 48.15 का था, जिसके चलते वे अब नंबर पांच पर आ चुकी है. वहीं, वेस्टइंडीज टीम की 9 मुकाबलों में यह पहली जीत है. 14.81 के प्वाइंट्स परसेंटेज के साथ वे नंबर 8 पर आ चुकी है. दूसरी तरफ 87.50 के शानदार प्वाइंट्स परसेंटेज के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले स्थान पर मौजूद है. 

यह भी पढ़ें- Deepti Sharma New Record: दीप्ति शर्मा ने बनाया महा-रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनीं

Published at : 29 Jun 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
SL Vs WI The ICC World Test Championship 2025-2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
SL Vs WI Test Match: आयरलैंड से सीरीज हार के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, वेस्टइंडीज की जीत से कैसे हुआ फायदा, जानिए
आयरलैंड से सीरीज हार के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, वेस्टइंडीज की जीत से कैसे हुआ फायदा, जानिए
स्पोर्ट्स
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर, हम आपको कभी अपना कोच नहीं बनाएंगे...' आयरलैंड से हार के बाद इस क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया मजाक
'गौतम गंभीर, हम आपको कभी अपना कोच नहीं बनाएंगे...' आयरलैंड से हार के बाद इस क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया मजाक
स्पोर्ट्स
Deepti Sharma New Record: दीप्ति शर्मा ने बनाया महा-रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनीं
दीप्ति शर्मा ने बनाया महा-रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनीं
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mahua Moitra On Modi: 500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये?
500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये?
महाराष्ट्र
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
विश्व
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला
US-Iran Deal: अमेरिका-ईरान के बीच 1 लाइन बनी जंग की वजह, क्या है MoU का आर्टिकल-5? जानिए पूरा मामला
क्रिकेट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
रीजनल सिनेमा
Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
बिहार
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
राबड़ी देवी को आज खाली करना होगा सरकारी आवास, खत्म हुई डेडलाइन, क्या करेगा लालू परिवार?
एग्रीकल्चर
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ABP NEWS
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
Embed widget