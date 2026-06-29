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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDeepti Sharma New Record: दीप्ति शर्मा ने बनाया महा-रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनीं

Deepti Sharma New Record: दीप्ति शर्मा ने बनाया महा-रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनीं

भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बन गई हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 29 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बन गईं हैं. उन्होंने ये कीर्तिमान महिला टी20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया है. इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पहले उन्होंने महान भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के 355 इंटरनेशनल विकेटों के बराबरी की थी.

दीप्ति को एक विकेट की आवयश्कता थी,झूलन को पछाड़ने के लिए.यह विकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी के 10वें ओवर में हासिल किया. जब दीप्ति गेंदबाज़ी के लिए आईं, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया टीम की खतरनाक सलामी बल्लेबाज़ बेथ मूनी को आउट कर दिया. इस विकेट के साथ उन्होंने झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड को तोड़ कर अपने नाम कर लिया.

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अपना 279वां इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी दीप्ति शर्मा के नाम अब अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 356 विकेट हो गए हैं. दीप्ति शर्मा ने अपने पहले विश्व कप 2026 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट चटकाए थे. जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वे बेहद शानदार फॉर्म में इस साल खेलने वाली हैं.

दीप्ति शर्मा का तीनों फॉर्मेट में प्रदर्शन

उनके तीनों फॉर्मेट के करियर पर नज़र डालें, तो उन्होंने अब तक 6 टेस्ट मुकाबलों में 22 विकेट हासिल किए हैं. जिसमें से 7 रन देकर 5 विकेट दीप्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. दीप्ति ने अब तक 124 वनडे मैचों में 166 विकेट हासिल किए हैं. वनडे में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देकर 6 विकेट चटकाना रहा है. टी20 मुकाबलों में उन्होंने 149 मैच खेलकर 168 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें 10 रन देकर 5 विकेट निकालना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. अपने पूरे करियर में दीप्ति ने कुल 7 बार पांच विकेट लेने का करिश्मा किया हुआ है.

झूलन गोस्वामी का तीनों फॉर्मेट में प्रदर्शन

दीप्ति शर्मा ने जिसके रिकॉर्ड को तोड़ा वे कोई और नहीं भारत की दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी हैं. झूलन ने अपने करियर में 284 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 355 विकेट हासिल किए थे. उन्होंने 12 टेस्ट मैच खेलकर 44 विकेट हासिल किए थे. झूलन ने 204 वनडे मैच खेलकर 255 बल्लेबाज़ों को आउट किया था. टी20 मुकाबलों में उन्होंने 68 मैच खेले और 56 विकेट चटकाए थे. उन्होंने अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर में 6 बार पांच विकेट निकालने का करिश्मा किया हुआ है. झूलन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन देकर 6 विकेट रहा है.

दीप्ति ने झूलन को पछाड़ा

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अब दीप्ति शर्मा के नाम दर्ज हो गया है. उन्होंने कुल 356 विकेट लिए हैं. झूलन गोस्वामी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गईं हैं. उन्होंने कुल 355 विकेट झटके थे.

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Published at : 29 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Jhulan Goswami ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026
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