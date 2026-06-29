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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने

T20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने

आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 (India vs Ireland 2nd T20) में भारत हार गई, लेकिन आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो इससे पहले सूर्यकुमार यादव समेत सिर्फ 2 ही भारतीय बना पाए थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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भारत का आयरलैंड दौरा एक शर्मनाक हार के साथ खत्म हुआ. इस दौरे से पहले भारत कभी किसी फॉर्मेट में आयरलैंड से नहीं हारी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम लगातार 2 मैच हार गई. दूसरा टी20 रोमांचक हो गया था, लेकिन हर्षित राणा के विकेट के साथ सारी उम्मीद खत्म हो गई. अंतिम गेंद खेलने के लिए आए प्रिंस यादव ने शानदार छक्का लगाया, हालांकि तब जीतने के लिए 8 रन चाहिए थे. टीम इंडिया ये मुकाबला और सीरीज हार गई, लेकिन प्रिंस ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो इससे पहले सिर्फ 2 ही भारतीय कर पाए थे. इसमें एक सूर्यकुमार यादव भी हैं.

आयरलैंड के हाथों पहले मैच में हारने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे मैच में 2 बदलाव किए थे. प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे का डेब्यू हुआ. प्रिंस ने गेंद से भी प्रभावित किया, उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए. लेकिन सिर्फ 1 गेंद खेलकर भी उन्होंने बल्ले से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो इससे पहले सूर्यकुमार यादव और रमनदीप सिंह ही कर पाए हैं.

T20I की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारतीय

प्रिंस यादव टी20 इंटरनेशनल में अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसा करने वाले सूर्यकुमार यादव पहले भारतीय बने थे, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 18 मार्च, 2021 को जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का मारा था. वो उनकी पहली टी20 इंटरनेशनल गेंद थी. उनके बाद रमनदीप सिंह ने ऐसा किया, जिन्होंने 13 नवंबर, 2024 को ऐसा किया.

यह भी पढ़ें- भारत को बैक टू बैक कैसे हरा पाई आयरलैंड, क्या थी रणनीति? कप्तान ने कर दिया खुलासा

प्रिंस यादव का ये नेशनल टीम के साथ पहला टी20 दौरा है, इससे पहले वह अफगानिस्तान के खिलाफ ODI में डेब्यू कर चुके हैं. प्रिंस ने IPL 2026 में LSG के लिए खेलते हुए प्रभावी प्रदर्शन किया था, जिसके दम पर उन्होंने नेशनल टीम में जगह बनाई. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि असली परीक्षा उनकी इंग्लैंड में होगी. भारत आयरलैंड से सीधा इंग्लैंड जाएगी, जहां 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
T20I Record INDIAN CRICKET TEAM India Vs Ireland 2nd T20 SURYAKUMAR YADAV Prince Yadav
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