हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सShubman Gill vs Shreyas Iyer in ODI: गिल vs अय्यर वनडे क्रिकेट में किसका पलड़ा भारी? जानिए दोनो के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारतीय टीम के दो अहम बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर रन मशीन हैं. इनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो गिल और अय्यर के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Jan 2026 10:10 AM (IST)
Shubman Gill vs Shreyas Iyer in ODI: भारतीय वनडे टीम की बल्लेबाजी आज जिस मजबूती के साथ दुनिया में पहचान बना रही है, उसमें शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की भूमिका बेहद अहम रही है. दोनों खिलाड़ी अलग-अलग अंदाज में रन बनाते हैं, लेकिन नतीजा एक ही होता है-भारत के स्कोरबोर्ड को मजबूत करना. वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो गिल और अय्यर के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है.

शुभमन गिल: क्लास और कंसिस्टेंसी का मेल

शुभमन गिल ने अब तक 58 वनडे मैच खेले हैं और सभी 58 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2818 रन बनाए हैं. उनका औसत 56.36 का है, जो किसी भी टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए शानदार माना जाता है. गिल ने 8 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन रहा है. गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता और टाइमिंग है. लगभग 99 की स्ट्राइक रेट के साथ वह तेजी से रन बनाते हैं और पारी को लंबा खींचने की क्षमता भी रखते हैं. चौकों के मामले में भी वह आगे हैं. 318 चौके और 60 छक्के उनके आक्रामक लेकिन संतुलित खेल को दिखाते हैं. फील्डिंग में भी गिल पीछे नहीं हैं और उन्होंने 38 कैच लपके हैं.

श्रेयस अय्यर: मिडिल ऑर्डर का मजबूत स्तंभ

श्रेयस अय्यर ने 73 वनडे मैचों में 67 पारियां खेलते हुए 2917 रन बनाए हैं. उनका औसत 47.81 का है, जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर काफी प्रभावशाली है. अय्यर के नाम 5 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 128 रन का रहा है.

अय्यर की खासियत स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और दबाव में रन बनाने की क्षमता है. लगभग 99 की स्ट्राइक रेट के साथ वह रन गति बनाए रखते हैं. उन्होंने 270 चौके और 72 छक्के लगाए हैं, जो बताता है कि वह जरूरत पड़ने पर बड़ा शॉट खेलने से नहीं हिचकते. फील्डिंग में अय्यर ने अब तक 28 कैच पकड़े हैं.

कौन है आगे?

अगर औसत और शतकों की बात करें तो शुभमन गिल का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है. वहीं अनुभव और मिडिल ऑर्डर की स्थिरता के मामले में श्रेयस अय्यर टीम के लिए बेहद अहम हैं. साफ है कि गिल और अय्यर दोनो भारतीय वनडे टीम की रीढ़ बन चुकी है. आने वाले मुकाबलों में दोनों से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. 

Published at : 12 Jan 2026 10:10 AM (IST)
