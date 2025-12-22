Shubman Gill vs Sanju Samson: भारतीय टी20 टीम के हालिया चयन को लेकर बहस तेज हो गई है. खासतौर पर शुभमन गिल और संजू सैमसन को लेकर फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा जारी है. एक तरफ शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है, तो दूसरी ओर संजू सैमसन भी लगातार प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए. दिलचस्प बात यह है कि अगर साल 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बहुत बड़ा अंतर नजर नहीं आता.

T20I 2025 में शुभमन गिल का प्रदर्शन

शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने 2025 में भारत के लिए 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इन सभी मुकाबलों में उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने 24.25 के औसत से कुल 291 रन बनाए. इस दौरान गिल का स्ट्राइक रेट 137 का रहा. हालांकि उनसे जिस तरह की बड़ी पारियों की उम्मीद की जा रही थी, वह देखने को नहीं मिली. पूरे साल वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. उनकी सबसे बड़ी पारी 47 रन की रही, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेली थी. इस दौरान उनके बल्ले से 38 चौके और 4 छक्के निकले, लेकिन निरंतरता की कमी साफ दिखी.

T20I 2025 में संजू सैंमसन का प्रदर्शन

दूसरी ओर संजू सैमसन ने भी 2025 में 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन उन्हें सिर्फ 11 पारियों में बल्लेबाजी का मौका मिला. इन पारियों में संजू ने 20.18 के औसत और 126.85 के स्ट्राइक रेट से कुल 222 रन बनाए. एशिया कप में ओमान के खिलाफ उन्होंने एक अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा वह भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज संजू के लिए काफी खराब रही, जहां उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 1, 3, 5, 16 और 26 रन बनाए.

2024 में संजू का प्रदर्शन

हालांकि संजू सैमसन के लिए 2024 का साल शानदार रहा था. उस साल उन्होंने 12 पारियों में करीब 436 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 44 और स्ट्राइक रेट 180 का था. उनके नाम तीन शतक और एक अर्धशतक दर्ज था और वह 2024 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे. इसके बावजूद उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, जो आज भी सवालों के घेरे में है.