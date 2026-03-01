हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल के लिए भारत को चेज करना होगा सबसे बड़ा लक्ष्य, वेस्टइंडीज ने ठोके 195 रन; पॉवेल-होल्डर ने पलटा मैच

सेमीफाइनल के लिए भारत को चेज करना होगा सबसे बड़ा लक्ष्य, वेस्टइंडीज ने ठोके 195 रन; पॉवेल-होल्डर ने पलटा मैच

India vs West Indies Score: वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बना दिए हैं. भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जाना है तो इस मैदान पर टी20 का सबसे बड़ा रन चेज करना होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Mar 2026 09:00 PM (IST)
वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बना दिए हैं. यह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में ईडन गार्डन्स मैदान पर बना चौथा सबसे बड़ा स्कोर है. वहीं भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जाना है तो इस मैदान पर टी20 का सबसे बड़ा रन चेज करना होगा. कोलकाता में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई, क्योंकि कैरेबियाई बल्लेबाजों ने अंतिम 30 गेंदों में 75 रन बना डाले.

भारत को करना होगा सबसे बड़ा रन चेज

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर सबसे बड़ा रन चेज सिर्फ 158 रनों का है. यहां सबसे बड़ा रन चेज भारत के ही नाम है, जिसने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 158 का लक्ष्य हासिल कर लिया था. ये आंकड़े टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन बैठे हैं. जब यहां कभी 160 भी चेज नहीं हुए हैं, आज के मैच में टीम इंडिया को उससे 36 ज्यादा रनों का टारगेट चेज करना है.

वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग करने आई तो शाई होप और रॉस्टन चेज ने टीम को धीमी लेकिन सधी हुई शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की, जिसे वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा. एक समय वेस्टइंडीज की टीम 9 ओवरों में सिर्फ 69 रन बना पाई थी.

आखिरी 11 ओवर में बने 126

पहले 9 ओवरों में जहां 69 रन बने थे, वहीं अगले 11 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 126 रन जोड़ डाले. खासतौर पर अंतिम 5 ओवरों में जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल ने तबाही मचाते हुए 35 गेंदों में 76 रनों की पार्टनरशिप कर डाली. अंतिम 5 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 75 रन बनाए. होल्डर ने 22 गेंद में 37 रन और पॉवेल ने 19 गेंद में 34 रन बनाए.

भारतीय टीम की ओर से लगभग सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई. जसप्रीत बुमराह ने 2, वहीं वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिया.

IND vs WI: टीम इंडिया को वेस्टइंडीज को कितने रनों पर रोकना होगा? ईडन गार्डन्स में कितना है सबसे बड़ा रन चेज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Mar 2026 08:49 PM (IST)
India Vs West Indies IND Vs WI IND Vs WI Live JASPRIT BUMRAH T20 World Cup
