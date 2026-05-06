IPL 2026: मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी चोट के बाद मैदान पर उतरने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें थोड़ा और इंतजार करने की सलाह दी थी. इस बात का खुलासा खुद मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने टीम के ड्रेसिंग रूम में किया है. कोच जयवर्धने ने बताया कि रोहित पिछले हफ्ते ही पूरी तरह फिट महसूस कर रहे थे और मैच खेलना चाहते थे. लेकिन कोच और मेडिकल टीम चाहती थी कि रोहित को पूरी तरह ठीक होने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए.

टीम उनकी सेहत को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा हफ्ता आराम करने के लिए कहा गया. रोहित शर्मा की वापसी के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. जयवर्धने ने रोहित के धैर्य की तारीफ करते हुए कहा कि आमतौर पर वह एक हफ्ते में वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार हमने उनके साथ थोड़ी सख्ती बरती. हमने उन्हें एक अतिरिक्त सप्ताह दिया ताकि वह अपनी फिटनेस पर और बेहतर काम कर सकें और मैदान पर अपना बेस्ट दे सकें.

चोट के बाद रोहित का धमाका

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ रोहित शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है. उन्होंने चोट से वापसी करते हुए शानदार 84 रनों की पारी खेली और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. कोच ने ड्रेसिंग रूम के वीडियो में रोहित के इस प्रयास की जमकर सराहना की और कहा कि वापसी के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी.

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आपको बता दें कि रोहित शर्मा को 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था. इस चोट की वजह से उन्हें करीब तीन हफ्ते तक मैदान से बाहर रहना पड़ा. उनकी अनुपस्थिति में टीम ने कई ओपनिंग जोड़ियां आजमाईं, लेकिन रोहित जैसी स्थिरता किसी और में नजर नहीं आई. इस सीजन में रोहित का बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने अब तक खेली पांच पारियों में 55.25 की औसत से 221 रन बनाए हैं. खास बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट 174 के ऊपर रहा है, जो टी-20 क्रिकेट के लिहाज से शानदार है. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े हैं.

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रिकेल्टन के साथ मिलकर पलटा मैच का पासा

LSG के खिलाफ मैच में मुंबई को 229 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था. ऐसे में रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने मिलकर विपक्षी टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. दोनों के बीच 65 गेंदों में 143 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई. रोहित ने अपनी 84 रनों की पारी में 7 छक्के और 6 चौके लगाए. हालांकि, वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने जीत की नींव रख दी थी. रयान रिकेल्टन ने भी रोहित की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित के साथ बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है.