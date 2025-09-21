Zubeen Garg death: भारतीय क्रिकेट टीम और राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी रियान पराग इन दिनों गहरे सदमे में हैं. वजह है असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग का निधन. 52 वर्षीय जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे में हुई. इस खबर ने न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश को हिला दिया है.

जुबिन की मौत से भावुक हुए रियान पराग

जुबिन गर्ग को असम के संगीत का क्रांतिकारी कहा जाता है. उनकी मौत के बाद रियान पराग सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाए. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वे जुबिन को ‘दबंग मामा’ बुलाते थे क्योंकि उनकी शख्सियत हमेशा जुझारू और प्रेरणादायक रही है.

रियान बोले, “जुबिन मामा ने संगीत से असम की पहचान को पूरी दुनिया तक पहुँचाया. उन्होंने सिर्फ गाया नहीं, बल्कि हर गाने से लोगों की सोच बदली. उनके जाने से मेरे जीवन में ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भर पाना नामुमकिन है.”

असम के संगीत को दी नई पहचान

रियान पराग ने जुबिन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने असम को एक नई पहचान दिलाई है. उन्होंने आगे कहा, “जुबिन मामा ने साबित किया कि संगीत किसी भाषा या क्षेत्र की सीमाओं से बंधा नहीं है. उनके गानों ने पूरी दुनिया में असम की संस्कृति को पहुँचाया.”

हादसे ने छीन लिया स्वर का योद्धा

जानकारी के मुताबिक, जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे. इस दौरान वे स्कूबा डाइविंग के लिए समुद्र में उतरे, जहां उनके साथ यह दुखद हादसा हो गया. हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए.

जुबिन गर्ग को बॉलीवुड में फिल्म गैंगस्टर के हिट गाने “या अली” से पहचान मिली थी. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए और अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को दीवाना बना दिया.

जुबिन गर्ग के निधन की खबर से फैंस स्तब्ध हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं, रियान पराग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते दिख रहे हैं.