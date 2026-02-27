हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी, कौन जीतेगा खिताब, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच जारी, कौन जीतेगा खिताब, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट

रणजी ट्रॉफी फाइनल में जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 584 रन बनाकर कर्नाटक पर दबाव बना दिया है. वहीं चौथे दिन तक कर्नाटक की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Feb 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहली बार पहुंची जम्मू-कश्मीर की टीम इतिहास रचने से अब ज्यादा दूर नहीं है. हुबली के केएससीए हुबली ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले के चौथे दिन तक टीम ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है. वहीं कर्नाटक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 584 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. टीम की इस बड़ी बढ़त में साहिल लोटरा ने 72 रनों की अहम पारी खेली, वहीं युधवीर सिंह चरक ने भी उपयोगी योगदान देकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. लगभग 180 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक के गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया था.

औकिब नबी की घातक गेंदबाजी से कर्नाटक की शुरुआत बिगड़ी

जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टॉप ऑर्डर को झटका दिया. उन्होंने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल समेत करुण नायर और स्मरण रविचंद्रन को जल्दी आउट कर कर्नाटक को बैकफुट पर धकेल दिया.

इसके अलावा सुनील कुमार ने देवदत्त पडिक्कल का विकेट लेकर कर्नाटक की परेशानी और बढ़ा दी. इसके बाद कप्तान मंयक अग्रवाल ने एक छोर संभालते हुए शानदार शतक जड़कर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन आकिब नबी ने उन्हें भी 160 रन पर रोक दिया और पवेलियन की रास्ता दिखा दी. खबर लिखे जाने तक विजय कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा टीम को मैच में बनाए रखने की जंग लड़ रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर मजबूत स्थिति में

चौथे दिन के पहले सेशन तक कर्नाटक ने 92 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए हैं, लेकिन टीम अभी भी जम्मू-कश्मीर से 296 रन पीछे है. ऐसे में मैच का पलड़ा फिलहाल जम्मू-कश्मीर की ओर झुका हुआ नजर आ रहा है.

Published at : 27 Feb 2026 11:38 AM (IST)
