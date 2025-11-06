PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को टीम को अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया. इस खास मुलाकात के दौरान भारतीय महिल टीम के साथ कई दिलचस्प बातचीत हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा.

PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके टैटू का जिक्र

दीप्ति और प्रधानमंत्री के बीच ‘जय श्री राम’ पोस्ट और हनुमान जी के टैटू को लेकर भी बातचीत हुई. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए दीप्ति शर्मा से उनके टैटू और इंस्टाग्राम पर उनके बायो में लिखे जय श्री राम को लेकर सवाल किया. जिसके बाद दीप्ति ने उनसे कहा, "मेरी आस्था ही मुझे कठिन समय में ताकत देती है, जब मैदान पर दबाव होता है, तो मैं बस भगवान को याद करती हूं."

दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप 2025 की सबसे अहम खिलाड़ी रहीं. फाइनल में उन्होंने न सिर्फ विकेट चटकाए बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनके शानदर प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब भी मिला था.

अन्य खिलाड़ियों से भी की बात

फाइनल में शानदार कैच पकड़ने वाली अमनजोत कौर को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “कैच लेते वक्त नजर गेंद पर रखी, फिर ट्राफी दिख रही होगी.” अमनजोत ने कहा कि यह उनके लिए ऐसा पल था जिसे वह जिंदगीभर याद रखेंगी.

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि 2017 में टीम जब वर्ल्ड कप हारकर आई थी, तब भी उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा, “उस वक्त हमने वादा किया था कि एक दिन जीतकर लौटेंगे... आज वो सपना पूरा हुआ.”

वाइस-कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन हमेशा टीम के लिए प्रेरणा रहा है. भारतीय टीम की प्रमुख गेंदबाज क्रांति गौड़ ने बताया की उनके भाई मोदी जी के कितने बड़े फैन हैं. यह सुनते ही प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके भाई से मिलने का निमंत्रण भी दिया.