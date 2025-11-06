हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए

PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए

भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रही टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा. पीएम मोदी और दीप्ति के बीच हुई ‘जय श्री राम’ पर खास बातचीत ने सबका दिल जीत लिया. जानिए पूरा किस्सा

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Nov 2025 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को टीम को अपने आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर आमंत्रित किया. इस खास मुलाकात के दौरान भारतीय महिल टीम के साथ कई दिलचस्प बातचीत हुईं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा.

PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके टैटू का जिक्र

दीप्ति और प्रधानमंत्री के बीच ‘जय श्री राम’ पोस्ट और हनुमान जी के टैटू को लेकर भी बातचीत हुई. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए दीप्ति शर्मा से उनके टैटू और इंस्टाग्राम पर उनके बायो में लिखे जय श्री राम को लेकर सवाल किया. जिसके बाद दीप्ति ने उनसे कहा,  "मेरी आस्था ही मुझे कठिन समय में ताकत देती है, जब मैदान पर दबाव होता है, तो मैं बस भगवान को याद करती हूं."

दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप 2025 की सबसे अहम खिलाड़ी रहीं. फाइनल में उन्होंने न सिर्फ विकेट चटकाए बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनके शानदर प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का खिताब भी मिला था. 

अन्य खिलाड़ियों से भी की बात

फाइनल में शानदार कैच पकड़ने वाली अमनजोत कौर को भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “कैच लेते वक्त नजर गेंद पर रखी, फिर ट्राफी दिख रही होगी.” अमनजोत ने कहा कि यह उनके लिए ऐसा पल था जिसे वह जिंदगीभर याद रखेंगी.

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि 2017 में टीम जब वर्ल्ड कप हारकर आई थी, तब भी उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा, “उस वक्त हमने वादा किया था कि एक दिन जीतकर लौटेंगे... आज वो सपना पूरा हुआ.”

वाइस-कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन हमेशा टीम के लिए प्रेरणा रहा है. भारतीय टीम की प्रमुख गेंदबाज क्रांति गौड़ ने बताया की उनके भाई मोदी जी के कितने बड़े फैन हैं. यह सुनते ही प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके भाई से मिलने का निमंत्रण भी दिया. 

Published at : 06 Nov 2025 10:35 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Indian Women's Cricket Team NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर SIR जारी, इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर, जानें- हर सीट का गणित
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
क्रिकेट
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टी20 में शुभमन गिल की खराब फॉर्म, 10 मैच में 20 की औसत से भी नहीं बने रन, क्या कोच गौतम गंभीर लेंगे एक्शन?
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ट्रेंडिंग
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
काला कुर्ता और सफेद दुपट्टा! भाभी ने किया झन्नाटेदार डांस तो दहल गया पूरा इंटरनेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget