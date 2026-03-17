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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सएमएस धोनी के IPL करियर पर डिविलियर्स का बड़ा बयान, बोले- 'अब उनकी भूमिका...'

एमएस धोनी के IPL करियर पर डिविलियर्स का बड़ा बयान, बोले- 'अब उनकी भूमिका...'

IPL 2026 से पहले एबी डिविलियर्स ने धोनी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि अगर धोनी 8-9 नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हैं और कप्तानी भी नहीं करते, तो टीम में उनकी जगह पर फिर से विचार होना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Mar 2026 02:08 PM (IST)
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आईपीएल 2026 सीजन से पहले एम एस धोनी को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है. साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स में धोनी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं. डिविलियर्स का मानना है कि अगर धोनी बल्लेबाजी में 8 या 9 नंबर पर ही उतरते हैं और कप्तानी भी नहीं करते, तो टीम में उनकी भूमिका पर दोबारा सोचने की जरूरत है.

“ऊपर आकर खेलें धोनी”

एबी डिविलियर्स ने कहा कि धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उनके अनुसार, धोनी को 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, ताकि वह मैच के अहम मौकों पर टीम के काम आ सकें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर धोनी प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो उन्हें अपने प्रदर्शन से प्रभाव डालना जरूरी होता है, नहीं तो वह सिर्फ एक जगह भरने जैसा हो जाता है. 

CSK में बदलाव के संकेत

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन से पहले अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं. सबसे बड़ा बदलाव संजू सैमसन का टीम में शामिल होना है. सैमसन के आने के बाद विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी क्रम को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि धोनी की भूमिका अब पहले जैसी रहेगी या नहीं.

युवा खिलाड़ियों को मिल सकती है जिम्मेदारी

डिविलियर्स ने यह भी सुझाव दिया कि टीम को अब धीरे-धीरे नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देनी चाहिए. उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को टीम की अगली लीडरशिप के लिए सही विकल्प बताया है. उनका मानना है कि टीम का भविष्य इन खिलाड़ियों के हाथों में सुरक्षित हो सकता है.

CSK ने दिया साफ जवाब

हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने साफ कर दिया है कि धोनी आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि धोनी की सटीक भूमिका - चाहे वह विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में हों, सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर या इम्पैक्ट प्लेयर - इसका फैसला टीम का कोचिंग स्टाफ करेगा.

फैंस के बीच बढ़ी उत्सुकता

धोनी के भविष्य को लेकर चल रही इस बहस ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है. हर कोई यह जानना चाहता है कि इस बार “कैप्टन कूल” किस भूमिका में नजर आएंगे और क्या वह फिर से अपने पुराने अंदाज में मैच फिनिश करते दिखेंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 में धोनी का रोल क्या रहता है और क्या वह अपने आलोचकों को प्रदर्शन से जवाब दे पाते हैं. 

Published at : 17 Mar 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
AB De Villiers CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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