WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के तीन सीजन ने साबित कर दिया है कि यह टूर्नामेंट सिर्फ बल्लेबाजों का नहीं, बल्कि दमदार गेंदबाजी का भी खेल है. 2023 से 2025 के बीच कई स्टार गेंदबाजों ने अपनी स्विंग, स्पिन और स्मार्ट प्लानिंग से मैच पलटे हैं। आंकड़े बताते हैं कि WPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मुंबई.इंडियंस की ऑलराउंडर हेले मैथ्यूज सबसे आगे हैं.

हेले मैथ्यूज का जलवा- मुंबई.इंडियंस

वेस्टइंडीज की स्टार ऑलराउंडर हेले मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की ताकत हैै. वो WPL की सबसे भरोसेमंद गेंदबाज भी हैं. मैथ्यूज ने 29 मैचों में 41 विकेट लेकर इस लिस्ट में टॉप पोजिशन पक्की कर ली है. 17.56 की शानदार औसत और 7.24 की इकोनॉमी बताती है कि वह कितनी किफायती और घातक हैं. उनकी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी 3/5 रही है.

अमेलिया केर - मुंबई इंडियंस

न्यूजीलैंड की अमेलिया केर, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं, मैथ्यूज से सिर्फ एक ही कदम पीछे हैं. 29 मैचों में 40 विकेट उनके नाम दर्ज हैं. खास बात यह है कि उनके पास 5 विकेट हॉल भी है - 5/38. मात्र 14.05 की स्ट्राइक रेट उन्हें इस टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करती है.

सोफी एक्लेस्टोन - यूपी वॉरियर्स

इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन यूपी वॉरियर्स की सबसे बड़ी ताकत रही हैं. 25 मैचों में 36 विकेट और 6.68 की इकोनॉमी के साथ वह लीग की सबसे किफायती गेंदबाजों में शुमार हैं. उन्होंने 4 विकेट और मात्र 13 रन जैसे शानदार स्पेल भी डिलीवर किए हैं.

जेस जोनासन - दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स की जेस जॉनासन इस लिस्ट में नंबर 4 पर बनी हुई है. वो किसी भी समय लगातार विकेट लेने के लिए जानी जाती हैं. 24 मैचों में उनके नाम 33 विकेट दर्ज हैं.

नैट स्किवर-ब्रंट - मुंबई इंडियंस

इस लिस्ट में मुंबई की एक और गेदबाज का नाम शुमार है. इंग्लैंड की नैट स्किवर-ब्रंट ने मुंबई की ओर से खेलते हुए 32 विकेट चटकाए हैं. यही नही उनकी ऑलराउंडर के रूप में भी अपनी अहमियत साबित की है.