भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्पोर्ट्स साइंस टीम ने हार्दिक पंड्या को फिटनेस टेस्ट में सफल माना है. इसके बाद उन्हें धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेने की मंजूरी मिल गई है. 32 वर्षीय पंड्या पीठ में ऐंठन की समस्या के चलते आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के कई मुकाबलों से बाहर रहे थे और 2 जून से सीओई में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि हार्दिक पंड्या विदेश में छुट्टियां बिताने के बाद 2 जून को सीओई पहुंचे थे. वहां उन्होंने पांच दिनों तक मैच जैसी परिस्थितियों में ट्रेनिंग की और पूरे 10 ओवर गेंदबाजी कर अपनी फिटनेस साबित की. सूत्र ने कहा, 'ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक को किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हुई. स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग टीम ने अलग-अलग मानकों पर उनकी जांच की और उन्हें पूरी तरह फिट पाया.'

सहायक कोच सितांशु कोटक ने भी दिए संकेत

भारतीय टीम के सहायक कोच सितांशु कोटक ने भी हाल ही में हार्दिक की फिटनेस को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था कि उनके पास ताजा मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि हार्दिक फिट हैं और टीम के लिए उपलब्ध रहेंगे. हार्दिक पंड्या सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं. उनकी तेज गेंदबाजी और निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाजी टीम को बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है. सबसे राहत की बात यह है कि वह ट्रेनिंग के दौरान लगातार 10 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वह 50 ओवर के क्रिकेट के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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रोहित शर्मा भी कर रहे हैं फिटनेस पर काम

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हार्दिक पंड्या टीम के साथ चंडीगढ़ में होने वाले ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे या सीधे धर्मशाला पहुंचेंगे. दूसरी ओर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी फिलहाल सीओई में मौजूद हैं.

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वह पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से उबर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए कई मुकाबले मिस करने पड़े थे. भारतीय टीम प्रबंधन को उम्मीद है कि रोहित भी जल्द पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे.