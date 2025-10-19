38 साल के लियोनेस मेसी का जादू आज भी कायम, हैट्रिक लगाकर जीता MLS 2025 का गोल्डन बूट

लियोनेल मेसी 38 साल की उम्र में भी फुटबॉल जगत में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, उन्होंने मेजर लीग सॉकर (MLS 2025) में नैशविले एससी के खिलाफ मैच में हैट्रिक बनाई. मेसी के इस शानदार प्रदर्शन के कारण इंटर मियामी इस मैच को 5-2 से जीत गई.

मेसी मेजर लीग सॉकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. वह वर्तमान संस्करण में अभी तक 29 गोल दाग चुके हैं. उन्होंने MLS 2025 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड भी जीत लिया है. मेसी के प्रदर्शन की तारीफ़ करते हुए इंटर मियामी के डिफेंडर इयान फ्रे ने कहा, "यह साफ़ है कि मेसी हर मुकाबले में हमारी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनकी तारीफ के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं."

मेसी की दूसरी हैट्रिक

नैशविले एससी के खिलाफ मेसी ने मैच का पहला गोल दागा था, उन्होंने 34वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद विरोधी टीम ने 2 गोल दागकर बढ़त हासिल की. नैशविले के लिए सैम सुरिज ने 43वें और जेकब शैफलबर्ग ने 45+6 मिनट में गोल दागा.

इसके बाद लियोनेल मेसी का जलवा देखने को मिला, उन्होंने बताया कि वह क्यों दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर कहे जाते हैं. उन्होंने 63वें मिनट में दूसरा गोल दागा, जो पेनल्टी पर आया था. उन्होने 81वें मिनट में गोल दागते हुए अपनी हैट्रिक बनाई. ये इस सीजन उनकी दूसरी हैट्रिक है, इससे पहले उन्होंने न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी. उस मैच को इंटर मियामी ने 6-2 से जीता था.

लियोनेल मेसी के आलावा इंटर मियामी के लिए लुए बाल्तासार रोड्रिगेज ने 67वें मिनट पर गोल किया. इसके बाद 5वां गोल तेलास्को सेगोविया ने 90+1 मिनट में किया.

दिसंबर में भारत आएंगे मेसी

बता दें कि लियोनेल मेसी दिसंबर में भारत का दौरा करने वाले हैं. सबसे पहले वह कोलकाता जाएंगे, उसके बाद मुंबई और फिर दिल्ली भी आएंगे. इस दौरे पर मेसी भारत के कई मशहूर हस्तियों से मिलेंगे. वह 14 साल पहले 2011 में भी भारत आए थे. इसके आलावा उनके 2026 फीफा वर्ल्ड कप के खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि उनकी फिटनेस को देखते हुए माना जा रहा है कि वह वर्ल्ड कप खेलेंगे और उसके बाद ही संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.