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बांग्लादेश से हार पर पाकिस्तान में बवाल, पूर्व खिलाड़ी ने मोहसिन नकवी को कहा- 'आईसीसी ट्रॉफी चुराकर तुम...'
बांग्लादेश से ODI सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने PCB चीफ मोहसिन नकवी पर निशान साधा है. उन्होंने कहा कि अगर मैदान पर मैच नहीं जीत पा रहे तो क्या अब ICC ट्रॉफी चुरा लोगे?
बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद पाकिस्तान की जमकर आलोचना हो रही है. मीरपुर में खेले गए तीसरे और निर्णायक मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तीखा हमला बोला है.
कामरान अकमल का तीखा बयान
सीरीज हारने के बाद कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि टीम की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब नीदरलैंड जैसी टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलकर जीतना चाहेगी. वह यहीं नहीं रुके, अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर भी तंज कस दिया. उन्होंने कहा कि अगर टीम मैदान पर मैच नहीं जीत पा रही है तो क्या अब आईसीसी ट्रॉफी चुराकर घर ले जाओगे.
सलमान आगा की शतकीय पारी हुई बेकार
इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 98 गेंदों में 106 रन बनाए थे. यह उनके वनडे करियर का तीसरा शतक था. हालांकि उनकी यह शानदार पारी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही और पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.
तंजीद हसन ने लगाया शतक
इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम की ओर से तंजीद हसन ने 107 रन की शानदार पारी खेली, जो उनके करियर का पहला वनडे शतक भी रहा. इसके अलावा लिंटन दास ने 41 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.
गेंदबाजों ने दिलाई जीत
बांग्लादेश की जीत में तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 4 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को बड़ा झटका दिया. उनके अलावा मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा ने भी अहम विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया.
टीम के लिए बढ़ी चिंता
इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, लेकिन टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से टीम लगातार दबाव में रही. अब इस हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कई सवाल उठने लगे हैं और टीम को आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा.
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Source: IOCL