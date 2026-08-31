लियोनेल मेसी के 3 रिकॉर्ड, इनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है

फुटबॉल के जादूगर लियोनल मेसी ने सोमवार को अचानक संन्यास का एलान किया. उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया. इस तरह मेसी का 21 साल का लंबा इंटरनेशनल करियर समाप्त हुआ. मेसी ने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. यहां हम आपको उनके तीन ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जिनका टूटना लगभग असंभव है.

लियोनल मेसी के 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड

1- अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी के नाम सबसे ज्यादा बैलन डी'ओर (Ballon d'Or) अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. मेसी ने रिकॉर्ड 8 बार यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड अपने नाम किया है. यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं.

2- एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम है.मेसी ने साल 2012 में अपने क्लब (बार्सिलोना) और देश (अर्जेंटीना) के लिए खेलते हुए कुल 91 गोल किए थे. इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.

3- फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित लीग ला लीगा (La Liga) में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी लियोनल मेसी के नाम है. उनके नाम सबसे ज्यादा 474 गोल करने का रिकॉर्ड है. इसके साथ ही वे इस लीग में सर्वाधिक असिस्ट (192) करने वाले खिलाड़ी भी हैं.

ऐसा रहा लियोनल मेसी का इंटरनेशनल करियर

लियोनल मेसी का इंटरनेशनल करियर कुल 21 साल चला. उन्होंने 2005 में अपने करियर की शुरुआत की थी, और 2026 में अलविदा कहा. अपने इंटरनेशनल करियर में मेसी ने कुल 207 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने कुल 125 गोल दागे. लियोनल मेसी ने अपने करियर में एक वर्ल्ड कप जीता, जो 2022 का था. उन्होंने दो बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता. इस साल खेले गए 2026 फीफा वर्ल्ड कप में लियोनल मेसी की टीम अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताबी मैच में स्पेन के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अपने आखिरी वर्ल्ड कप में मेसी खिताब जीतने से चूक गए.

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