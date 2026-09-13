जो रूट बन गए नंबर-1, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप पर

टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का बल्ला एक बार फिर खूब चल रहा है और अब उन्होंने अपने ही साथी हैरी ब्रूक को पीछे छोड़ दिया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में रूट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. खास बात ये है कि नंबर-1 की इस रेस में रूट और ब्रूक के बीच सिर्फ 1 रन का फर्क है. जो रूट ने इस दौरान में अब तक 30 पारियों में 1272 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक भी निकले हैं. रूट ने लगातार अपने प्रदर्शन से टीम के लिए रन जुटाए हैं और इसी वजह से वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. अब उनकी कोशिश इस बढ़त को आगे भी बनाए रखने की होगी.

ब्रूक भी ज्यादा पीछे नहीं

हैरी ब्रूक ने भी इस दौरान शानदार बल्लेबाजी की है. वो 29 पारियों में 1271 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं. रूट और ब्रूक के बीच सिर्फ एक रन का फासला है. यानी ब्रूक को रूट से आगे निकलने के लिए सिर्फ दो रन बनाने होंगे, जबकि रूट एक और रन बनाकर अपनी बढ़त को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं.

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शुभमन गिल की भी दमदार मौजूदगी

भारत के कप्तान शुभमन गिल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने सिर्फ 17 पारियों में 1024 रन बनाए हैं. गिल के नाम भी इस में 5 शतक हैं. कम पारियों में 1000 से ज्यादा रन बनाना उनके शानदार प्रदर्शन को दिखाता है. लेकिन फिलहाल वो रूट से 248 रन पीछे हैं.

नंबर-1 की रेस हुई रोमांचक

रूट और ब्रूक के बीच सिर्फ 1 रन का फर्क होने से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस काफी रोमांचक हो गई है. फिलहाल जो रूट 1272 रन के साथ पहले, हैरी ब्रूक 1271 रन के साथ दूसरे और शुभमन गिल 1024 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. आने वाले टेस्ट मैचों में इस लिस्ट में बदलाव होना तय माना जा रहा है, खासकर रूट और ब्रूक के बीच मुकाबला देखने लायक होगा.

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