PBKS vs MI: युजवेंद्र चहल की जादुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए रोहित शर्मा, वायरल हुआ रिएक्शन

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने फैंस का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. पंजाब किंग्स के अनुभवी स्पिनर यूजवेन्द्र चहल ने अपनी शानदार लेग स्पिन से Rohit Sharma को क्लीन बोल्ड कर दिया. यह विकेट सिर्फ मैच का अहम मोमेंट नहीं बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया. 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत मजबूत नजर आ रही थी. रोहित शर्मा काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान के चारों तरफ शॉट खेलते दिखाई दे रहे थे. उन्होंने 26 गेंदों में 25 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि वह टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे. मुंबई इंडियंस का स्कोर उस समय 88/2 था और रोहित क्रीज पर सेट नजर आ रहे थे. पंजाब किंग्स को विकेट की तलाश थी और कप्तान ने गेंद युजवेंद्र चहल के हाथों में सौंपी.

चहल की घूमती गेंद ने पलटा मैच का माहौल

चहल ने अपनी क्लासिक लेग स्पिन का शानदार नमूना पेश किया. उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी जो पिच पर पड़ने के बाद तेजी से टर्न हुई. रोहित शर्मा गेंद की लाइन को सही तरीके से पढ़ नहीं सके और बल्ला अंदर आने से पहले ही गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई.

रोहित पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए. विकेट गिरते ही स्टेडियम में पंजाब किंग्स के फैंस खुशी से झूम उठे. वहीं मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा क्योंकि सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे.

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विकेट के बाद चहल का जोशीला अंदाज

रोहित शर्मा का विकेट लेने के बाद युजवेंद्र चहल का आक्रामक सेलिब्रेशन भी चर्चा का विषय बन गया. उन्होंने पूरे जोश के साथ विकेट का जश्न मनाया. दूसरी तरफ रोहित शर्मा काफी निराश दिखाई दिए और उनका रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. धर्मशाला की पिच पर चहल ने एक बार फिर साबित किया कि अनुभव और सटीक लाइन-लेंथ के दम पर वह किसी भी बड़े बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 32 रन दिए और अहम विकेट हासिल किया.

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आईपीएल इतिहास में चहल का दबदबा कायम

युजवेंद्र चहल लंबे समय से आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करते आए हैं. वह लीग के सबसे सफल स्पिनरों में गिने जाते हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी शीर्ष पर मौजूद हैं. बड़े मैचों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है.

हालांकि इस मुकाबले में आखिरकार मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट मैच के सबसे यादगार पलों में शामिल रहा.