हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में अचानक बदला RCB का कप्तान, रजत पाटीदार की जगह इस खिलाड़ी को मिली कमान

IPL 2026 में अचानक बदला RCB का कप्तान, रजत पाटीदार की जगह इस खिलाड़ी को मिली कमान

Why Rajat Patidar Not Playing: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में रजत पाटीदार नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह जीतेश शर्मा RCB टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 May 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के 61वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए रजत पाटीदार नहीं खेल रहे हैं. पंजाब किंग्स और RCB, दोनों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है. रजत पाटीदार की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा, बेंगलुरू टीम की कप्तानी कर रहे हैं. ये पहली बार है जब पाटीदार आईपीएल 2026 में किसी मैच से बाहर हैं.

क्यों नहीं खेल रहे रजत पाटीदार?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के नियमित कप्तान रजत पाटीदार चोट के कारण पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं. टॉस के समय जीतेश शर्मा, आरसीबी का प्रतिनिधित्व करने बाहर आए. उन्होंने बताया कि रजत अगले मैच में टीम से जुड़ जाएंगे और उम्मीद है कि 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में खेलेंगे. रजत की जगह प्लेइंग इलेवन में सुयश शर्मा को शामिल किया गया है. इस मुकाबले में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.

RCB की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा

यह भी पढ़ें: धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल

यह पहली बार नहीं है जब जीतेश शर्मा बेंगलुरू टीम की कप्तानी कर रहे हैं. इससे पहले आईपीएल 2025 में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में कप्तानी की थी. उस मैच में जीतेश ने 33 गेंद में 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर बेंगलुरू को 227 रनों का विशालकाय टारगेट चेज करने में मदद की थी.

एक तरफ पंजाब किंग्स है, जो लगातार 5 मैच हार चुकी है. प्लेऑफ में जाने के लिए पंजाब को हर हाल में यह मैच जीतना होगा. वहीं बेंगलुरू आज का मैच जीतकर प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम बन जाएगी.

यह भी पढ़ें:

इस साउथ एक्ट्रेस के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए MI के तिलक वर्मा? IPL 2026 के बीच सामने आया तगड़ा लिंक-अप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 17 May 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar RCB Vs PBKS Jitesh Sharma RCB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में अचानक बदला RCB का कप्तान, रजत पाटीदार की जगह इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 में अचानक बदला RCB का कप्तान, रजत पाटीदार की जगह इस खिलाड़ी को मिली कमान
आईपीएल 2026
रजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
रजत पाटीदार बाहर, पंजाब ने जीता टॉस, RCB की बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव
आईपीएल 2026
इस साउथ एक्ट्रेस के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए MI के तिलक वर्मा? IPL 2026 के बीच सामने आया तगड़ा लिंक-अप
इस साउथ एक्ट्रेस के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए MI के तिलक वर्मा?
आईपीएल 2026
धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल
धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
मध्य प्रदेश
Dhar News: HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
आईपीएल 2026
इस साउथ एक्ट्रेस के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए MI के तिलक वर्मा? IPL 2026 के बीच सामने आया तगड़ा लिंक-अप
इस साउथ एक्ट्रेस के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए MI के तिलक वर्मा?
आईपीएल 2026
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
हेल्थ
Hantavirus: क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget