धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण (IPL 2026) जारी है. आज रविवार को डबल हेडर है, आज प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम मिल सकती है. चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है, जिसे खुद की जीत के साथ अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना है. CSK को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनवा चुके एमएस धोनी इस साल अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धोनी अब फिट हैं, लेकिन टीम के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते और इसलिए नहीं खेल रहे हैं.

एमएस धोनी

IPL 2026 शुरू होने से पहले ही एमएस धोनी की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, वह टीम के साथ जुड़े भी नहीं थे. शुरूआती मैचों में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की राह पकड़ ली थी, तब धोनी टीम में आ चुके थे लेकिन उन्होंने नहीं खेलने का फैसला किया. एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वह विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं चाहते. अब भी कहा जा रहा है कि वह मैच के लिए फिट हैं, लेकिन शायद नहीं खेले.

कुछ लोगों का मानना है कि एमएस धोनी अब शायद मैदान पर खेलते हुए न दिखे, उन्होंने संन्यास के बारे में सोच लिया बस इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की. कुछ मानते हैं कि धोनी को फेयरवेल मैच खेलना चाहिए. धोनी जुलाई में 45 साल के हो जाएंगे, ऐसे में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि IPL 2026 के बाद धोनी संन्यास ले लेंगे.

यह भी पढ़ें- DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे

कोलकाता नाइट राइडर्स ने रहाणे को बेस प्राइस पर खरीदा था. उन्होंने 2025 के बाद 2026 में भी वह KKR की कप्तानी संभाल रहे हैं. इस साल उन्होंने 12 मैचों में 251 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 131 का है. टीम शुरूआती मैचों में जीत के लिए तरस गई थी, यही कारण है कि टीम का प्लेऑफ में पहुंचना अब दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर है. अगर कोलकाता ने रहाणे को रिलीज किया तो शायद उन्हें अगले साल ऑक्शन में कोई टीम न खरीदे.

शार्दुल ठाकुर

शार्दुल ठाकुर ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस में आए थे, लेकिन वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. 34 वर्षीय ठाकुर ने इस साल 8 मैच खेले, जिसमें 10 विकेट लिए लेकिन 12.72 की इकॉनमी से रन लुटाए.

यह भी पढ़ें- T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्लेसिंग मुजरबानी

कोलकाता ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था, इसके बाद रिप्लेसमेंट के रूप में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को शामिल किया. हालांकि उन्हें सिर्फ 2 ही मैच खिलाए और ड्राप कर दिया. इसकी संभावना न के बराबर है कि KKR उन्हें रिटेन करे, और अगर वह ऑक्शन में आए तो शायद ही कोई उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहे

लियाम लिविंगस्टोन

IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये की बड़ी राशि में खरीदा था. उन्हें सिर्फ 2 ही मैचों में खेलने का मौका मिला, LSG के खलाफ उन्होंने 14 और CSK के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाया. वह इंग्लैंड की नेशनल टी20 टीम से भी बाहर चल रहे हैं. ऐसे में शायद ही SRH उन्हें रिटेन न करे. अगर वह ऑक्शन में आते हैं तो उनके अनसोल्ड रहने की संभावना भी ज्यादा रहेगी.