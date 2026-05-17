हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटधोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल

धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल

IPL 2026: महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि बेशक उन्होंने IPL से संन्यास की आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन अब वह नहीं खेलेंगे. जानिए कौन से 5 प्लेयर हैं जो शायद अगले साल न खेले.

By : शिवम | Updated at : 17 May 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण (IPL 2026) जारी है. आज रविवार को डबल हेडर है, आज प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम मिल सकती है. चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है, जिसे खुद की जीत के साथ अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना है. CSK को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनवा चुके एमएस धोनी इस साल अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धोनी अब फिट हैं, लेकिन टीम के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते और इसलिए नहीं खेल रहे हैं.

एमएस धोनी

IPL 2026 शुरू होने से पहले ही एमएस धोनी की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, वह टीम के साथ जुड़े भी नहीं थे. शुरूआती मैचों में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की राह पकड़ ली थी, तब धोनी टीम में आ चुके थे लेकिन उन्होंने नहीं खेलने का फैसला किया. एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वह विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं चाहते. अब भी कहा जा रहा है कि वह मैच के लिए फिट हैं, लेकिन शायद नहीं खेले.

कुछ लोगों का मानना है कि एमएस धोनी अब शायद मैदान पर खेलते हुए न दिखे, उन्होंने संन्यास के बारे में सोच लिया बस इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की. कुछ मानते हैं कि धोनी को फेयरवेल मैच खेलना चाहिए. धोनी जुलाई में 45 साल के हो जाएंगे, ऐसे में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि IPL 2026 के बाद धोनी संन्यास ले लेंगे.

यह भी पढ़ें- DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे

कोलकाता नाइट राइडर्स ने रहाणे को बेस प्राइस पर खरीदा था. उन्होंने 2025 के बाद 2026 में भी वह KKR की कप्तानी संभाल रहे हैं. इस साल उन्होंने 12 मैचों में 251 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 131 का है. टीम शुरूआती मैचों में जीत के लिए तरस गई थी, यही कारण है कि टीम का प्लेऑफ में पहुंचना अब दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर है. अगर कोलकाता ने रहाणे को रिलीज किया तो शायद उन्हें अगले साल ऑक्शन में कोई टीम न खरीदे.

शार्दुल ठाकुर

शार्दुल ठाकुर ट्रेड के जरिए मुंबई इंडियंस में आए थे, लेकिन वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. 34 वर्षीय ठाकुर ने इस साल 8 मैच खेले, जिसमें 10 विकेट लिए लेकिन 12.72 की इकॉनमी से रन लुटाए.

यह भी पढ़ें- T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्लेसिंग मुजरबानी

कोलकाता ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था, इसके बाद रिप्लेसमेंट के रूप में जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को शामिल किया. हालांकि उन्हें सिर्फ 2 ही मैच खिलाए और ड्राप कर दिया. इसकी संभावना न के बराबर है कि KKR उन्हें रिटेन करे, और अगर वह ऑक्शन में आए तो शायद ही कोई उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहे

लियाम लिविंगस्टोन

IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये की बड़ी राशि में खरीदा था. उन्हें सिर्फ 2 ही मैचों में खेलने का मौका मिला, LSG के खलाफ उन्होंने 14 और CSK के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाया. वह इंग्लैंड की नेशनल टी20 टीम से भी बाहर चल रहे हैं. ऐसे में शायद ही SRH उन्हें रिटेन न करे. अगर वह ऑक्शन में आते हैं तो उनके अनसोल्ड रहने की संभावना भी ज्यादा रहेगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 17 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Shardul Thakur Liam Livingstone Blessing Muzarabani MS DHONI IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल
धोनी समेत ये 5 खिलाड़ी IPL 2026 के बाद हो सकते हैं बाहर, लिस्ट में एक कप्तान भी शामिल
क्रिकेट
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
क्रिकेट
T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्रिकेट
PBKS vs RCB: मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रच देंगे श्रेयस अय्यर, धोनी-कोहली के बाद ऐसा करने वाले 5वें कप्तान
मैदान पर कदम रखते ही इतिहास रच देंगे श्रेयस अय्यर, धोनी-कोहली के बाद ऐसा करने वाले 5वें कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
'गंगा जल संधि पर निर्भर करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते', तारिक रहमान के मंत्री का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश
Dhar News: HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
आईपीएल 2026
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
इंडिया
NEET पेपर लीक: प्रोफेसर मनिषा मांढरे को कोर्ट ने 14 दिन की CBI कस्टडी में भेजा, रिटायरमेंट से 7 महीने पहले हुईं अरेस्ट
प्रोफेसर मनिषा मांढरे 14 दिन की CBI कस्टडी में, रिटायरमेंट से 7 महीने पहले हुईं अरेस्ट
टेलीविजन
कभी शोबिज की दुनिया में काम करती थी ये महिला, अब बदहाल हालत, बोली- मरने का टाइम आ गया है
कभी शोबिज की दुनिया में काम करती थी ये महिला, अब बदहाल हालत, बोली- मरने का टाइम आ गया है
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
हेल्थ
Hantavirus: क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget