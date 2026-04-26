फिट होकर भी CSK के लिए क्यों नहीं खेल रहे हैं एमएस धोनी? खुद किया है मना; जानें अब क्या है वजह

एमएस धोनी IPL 2026 शुरू होने से पहले चोटिल हो गए थे, जिस कारण वह नहीं खेल रहे थे. लेकिन अब वह फिट हो चुके हैं, उन्होंने पिछले मैच से पहले भी जमकर अभ्यास किया था और उम्मीद लगाई जा रही थी कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ वह सीजन का पहला मैच खेल सकते हैं. लेकिन चेपॉक में खेले जा रहे इस मैच में भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने खुद खेलने से मना किया है जबकि वह पूरी तरह फिट हो गए हैं.

एमएस धोनी को सीजन शुरू होने से पहले पिंडली (Calf) में चोट लगी थी, इस वजह से CSK ने बताया था कि वह 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को उनकी कमी खली, टीम का प्रदर्शन खराब रहा लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ एंड टीम जीत की पटरी पर लौट आई है. चेन्नई ने पिछले 4 में से 3 मैच जीते हैं, पिछले मैच में तो उन्होंने मुंबई इंडियंस को 103 रनों के बड़े अंतर से हराया है.

क्यों नहीं खेल रहे हैं एमएस धोनी?

चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआत के 3 मैच हारे थे, टीम मुश्किल में थी. डेवाल्ड ब्रेविस भी चोटिल थे, लेकिन उनके लौटने से टीम संयोजन बेहतर हुआ. चेन्नई अब जीत की राह पकड़ चुकी है, टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी शानदार दिखने लगी है. धोनी नहीं चाहते कि विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई छेड़छाड़ हो, टीम के संतुलन को बिगाड़ा जाए. इसी वजह से उन्होंने अभी नहीं खेलने का फैसला किया है.

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रिपोर्ट के अनुसार नहीं खेलने का फैसला एमएस धोनी का ही है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि टीम के संतुलन को बिगाड़ा जाए. अगर धोनी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता तो शायद कार्तिक शर्मा को बाहर करना पड़ता, लेकिन टीम के भविष्य को देखते हुए CSK के साथ धोनी भी कार्तिक को सपोर्ट कर रहे हैं.

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अंक तालिका में कहां है CSK?

चेन्नई सुपर किंग्स शुरूआती कई दिनों तक 10वें स्थान पर थी, लेकिन जीत की पटरी पर लौटने के बाद येल्लो आर्मी ने अंक तालिका में भी लंबी छलांग लगाई है. मुंबई को 103 रनों से हराने के बाद चेन्नई के हौसले बुलंद है, ये चेन्नई की आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी. चेन्नई 6 अंक और +0.118 नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है.