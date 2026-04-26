हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब ये बल्लेबाज है पैट कमिंस का फेवरेट, नाम जानकर नहीं होगा यकीन; SRH कप्तान ने किया हैरान

अब ये बल्लेबाज है पैट कमिंस का फेवरेट, नाम जानकर नहीं होगा यकीन; SRH कप्तान ने किया हैरान

Pat Cummins on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी से पैट कमिंस काफी प्रभावित हुए हैं. वैभव ने शनिवार को SRH के खिलाफ 36 गेंद में शतक जड़ा. जानें मैच के बाद कमिंस ने क्या कुछ कहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है. आईपीएल 2026 में अब तक आठ मैचों में सूर्यवंशी ने 234.87 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं. शनिवार को वैभव ने 36 गेंद में शतक जड़ एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पिछले साल उन्होंने 35 गेंद में सेंचुरी ठोकी थी. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी का शतक राजस्थान रॉयल्स के काम नहीं आया. सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान को 5 विकेट से शिकस्त दी. मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी अब मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं. 

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. उन्होंने कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंद में 103 रन बनाए, जो उनका आईपीएल में दूसरा शतक है. मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखने में मजा आता है.

वैभव सूर्यवंशी मेरा फेवरेट क्रिकेटर बन गया है- पैट कमिंस

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और टी20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने शनिवार को मैच के बाद कहा, ‘‘हां, मुझे लगता है कि वह (वैभव सूर्यवंशी) मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी है. वह गेंद पर जोर से प्रहार करता है. उसे खेलते हुए देखने में मजा आता है. 

सूर्यवंशी ने अपने करियर की जिस तरह की शुरुआत की है, उससे कमिंस काफी प्रभावित हैं. उन्होंने कहा, "एक गेंदबाज के रूप में आपको सटीक गेंदबाजी करनी होती है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. वह बेहद प्रभावशाली बल्लेबाज है. उसने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है और मुझे उसका खेलने का तरीका बहुत पसंद है."

IPL में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी

अब तक IPL के 19 साल के इतिहास में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था, जिसने दो बार 40 से कम गेंदों में शतक पूरा किया हो. वैभव सूर्यवंशी ऐसा करने वाले सबसे पहले बल्लेबाज हैं. क्रिस गेल, यूसुफ पठान, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रेविस हेड और प्रियांश आर्या ने 40 से कम गेंदों में शतक पूरा करने का कारनामा किया था. मगर वैभव इन सबसे आगे निकल गए हैं.

यह भी पढ़ें- 

वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंद में शतक ठोक रचा इतिहास, IPL के इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा

Published at : 26 Apr 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins IPL RR Vs SRH Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Rajasthan Royals Vs Sunrisers Hyderabad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अब ये बल्लेबाज है पैट कमिंस का फेवरेट, नाम जानकर नहीं होगा यकीन; SRH कप्तान ने किया हैरान
अब ये बल्लेबाज है पैट कमिंस का फेवरेट, नाम जानकर नहीं होगा यकीन; SRH कप्तान ने किया हैरान
क्रिकेट
RR vs SRH Highlights: वैभव के शतक पर भारी पड़ा अभिषेक-ईशान का अर्धशतक, हैदराबाद ने राजस्थान को 5 विकेट से रौंदा
Highlights: वैभव के शतक पर भारी पड़ा अभिषेक-ईशान का अर्धशतक, SRH ने RR को 5 विकेट से रौंदा
क्रिकेट
SRH ने फिर से धो डाला, 1119 दिन बाद भी नहीं मिली राजस्थान को जीत, वैभव सूर्यवंशी का शतक गया बेकार
SRH ने फिर से धो डाला, 1119 दिन बाद भी नहीं मिली राजस्थान को जीत, वैभव सूर्यवंशी का शतक गया बेकार
क्रिकेट
IPL के 7 सबसे बड़े रन चेज, पंजाब किंग्स ने दो बार हासिल किया 250+ का टारगेट
IPL के 7 सबसे बड़े रन चेज, पंजाब किंग्स ने दो बार हासिल किया 250+ का टारगेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
इंडिया
कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स, वीडियो गेम डेवलपर... व्हाइट हाउस डिनर में ट्रंप को टारगेट करने वाला हमलावर कौन?
कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स, वीडियो गेम डेवलपर... व्हाइट हाउस डिनर में शूटिंग करने वाला हमलावर कौन?
आईपीएल 2026
Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
बॉलीवुड
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
हेल्थ
Summer Stomach Infection: क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget