अब ये बल्लेबाज है पैट कमिंस का फेवरेट, नाम जानकर नहीं होगा यकीन; SRH कप्तान ने किया हैरान

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है. आईपीएल 2026 में अब तक आठ मैचों में सूर्यवंशी ने 234.87 के स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए हैं. शनिवार को वैभव ने 36 गेंद में शतक जड़ एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पिछले साल उन्होंने 35 गेंद में सेंचुरी ठोकी थी. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी का शतक राजस्थान रॉयल्स के काम नहीं आया. सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान को 5 विकेट से शिकस्त दी. मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी अब मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं.

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. उन्होंने कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंद में 103 रन बनाए, जो उनका आईपीएल में दूसरा शतक है. मैच के बाद पैट कमिंस ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखने में मजा आता है.

वैभव सूर्यवंशी मेरा फेवरेट क्रिकेटर बन गया है- पैट कमिंस

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और टी20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने शनिवार को मैच के बाद कहा, ‘‘हां, मुझे लगता है कि वह (वैभव सूर्यवंशी) मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी है. वह गेंद पर जोर से प्रहार करता है. उसे खेलते हुए देखने में मजा आता है.

सूर्यवंशी ने अपने करियर की जिस तरह की शुरुआत की है, उससे कमिंस काफी प्रभावित हैं. उन्होंने कहा, "एक गेंदबाज के रूप में आपको सटीक गेंदबाजी करनी होती है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. वह बेहद प्रभावशाली बल्लेबाज है. उसने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है और मुझे उसका खेलने का तरीका बहुत पसंद है."

IPL में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी

अब तक IPL के 19 साल के इतिहास में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था, जिसने दो बार 40 से कम गेंदों में शतक पूरा किया हो. वैभव सूर्यवंशी ऐसा करने वाले सबसे पहले बल्लेबाज हैं. क्रिस गेल, यूसुफ पठान, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रेविस हेड और प्रियांश आर्या ने 40 से कम गेंदों में शतक पूरा करने का कारनामा किया था. मगर वैभव इन सबसे आगे निकल गए हैं.

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