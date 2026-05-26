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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026बारिश की वजह से रद्द हो गया RCB और GT का मैच, फिर क्या होगा? कैसे तय होगा विजेता का फैसला

बारिश की वजह से रद्द हो गया RCB और GT का मैच, फिर क्या होगा? कैसे तय होगा विजेता का फैसला

RCB vs GT Qualifier 1 Rain Chances: अगर IPL 2026 का क्वालीफायर 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो जान लीजिए विजेता का फैसला कैसे होगा और कौन बिना खेले फाइनल में जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 May 2026 03:43 PM (IST)
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आज IPL 2026 का पहला क्वालीफायर मैच खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत धर्मशाला में होगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. बेंगलुरू और गुजरात ने पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश किया था बेशक यह एक हाई-वोल्टेज मुकाबला साबित होगा. मगर मैच में बारिश आ जाती है, तो क्या होगा? मैच बारिश या किसी अन्य कारण से शुरू ही नहीं हो पाया तो विजेता का फैसला कैसे होगा? यहां जान लीजिए इसके बारे में सबकुछ.

सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इंडियन प्रीमियर लीग में केवल फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे का नियम है. बाकी प्लेऑफ मैच यानी क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2 और एलिमिनेटर मैच के लिए रिजर्व डे नहीं होता है.

बारिश से रद्द हो गया क्वालीफायर 1, तो क्या होगा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच पहला क्वालीफायर मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. अगर मैच में बारिश आ जाती है तो बताते चलें कि क्वालीफायर 1 के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है. मैच ऑफिशियल्स आज ही मैच को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे.

बारिश आने पर 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा जाएगा. अगर 120 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़े जाने तक भी पांच-पांच ओवर का मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. चूंकि क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम फाइनल में जाती है, लेकिन बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो पाया तो फाइनल में कौन सी टीम जाएगी?

यह भी पढ़ें: IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें

किसको मिलेगा फाइनल का टिकट

क्वालीफायर 1 मैच रद्द होने पर विजेता का फैसला पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन के आधार पर किया जाएगा. इसका मतलब पॉइंट्स टेबल में जो टीम ऊपर थी, उसे फाइनल का टिकट मिलेगा. याद दिला दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अंक तालिका में सबसे ऊपर थी, इसलिए आज क्वालीफायर 1 मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाता है तो RCB फाइनल में पहुंच जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 May 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
RCB VS GT IPL 2026 RCB Vs GT Qualifier
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