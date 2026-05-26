बारिश की वजह से रद्द हो गया RCB और GT का मैच, फिर क्या होगा? कैसे तय होगा विजेता का फैसला
RCB vs GT Qualifier 1 Rain Chances: अगर IPL 2026 का क्वालीफायर 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो जान लीजिए विजेता का फैसला कैसे होगा और कौन बिना खेले फाइनल में जा सकता है.
आज IPL 2026 का पहला क्वालीफायर मैच खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत धर्मशाला में होगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. बेंगलुरू और गुजरात ने पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश किया था बेशक यह एक हाई-वोल्टेज मुकाबला साबित होगा. मगर मैच में बारिश आ जाती है, तो क्या होगा? मैच बारिश या किसी अन्य कारण से शुरू ही नहीं हो पाया तो विजेता का फैसला कैसे होगा? यहां जान लीजिए इसके बारे में सबकुछ.
सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि इंडियन प्रीमियर लीग में केवल फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे का नियम है. बाकी प्लेऑफ मैच यानी क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2 और एलिमिनेटर मैच के लिए रिजर्व डे नहीं होता है.
बारिश से रद्द हो गया क्वालीफायर 1, तो क्या होगा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच पहला क्वालीफायर मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. अगर मैच में बारिश आ जाती है तो बताते चलें कि क्वालीफायर 1 के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है. मैच ऑफिशियल्स आज ही मैच को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे.
बारिश आने पर 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा जाएगा. अगर 120 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़े जाने तक भी पांच-पांच ओवर का मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. चूंकि क्वालीफायर 1 जीतने वाली टीम फाइनल में जाती है, लेकिन बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो पाया तो फाइनल में कौन सी टीम जाएगी?
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किसको मिलेगा फाइनल का टिकट
क्वालीफायर 1 मैच रद्द होने पर विजेता का फैसला पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन के आधार पर किया जाएगा. इसका मतलब पॉइंट्स टेबल में जो टीम ऊपर थी, उसे फाइनल का टिकट मिलेगा. याद दिला दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अंक तालिका में सबसे ऊपर थी, इसलिए आज क्वालीफायर 1 मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाता है तो RCB फाइनल में पहुंच जाएगी.
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