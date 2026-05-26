आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव में है. आज 19वें सीजन का पहला क्वालीफायर खेला जाएगा. धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होगी. यह काफी रोमांचक मैच हो सकता है. दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं. दोनों के लीग स्टेज में 18-18 प्वाइंट्स रहे. जो भी टीम आज का मैच जीती, वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी. वहीं हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा. वो एलिमिनेटर की विजेता टीम से क्वालीफायर-2 में भिड़ेगी.

हेड टू हेड आंकड़े?

आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच हेड टू हेड में कांटे की टक्कर है. अब तक मुकाबला 4-4 का रहा है. आरसीबी ने गुजरात को चार बार पटका है तो गुजरात ने भी बेंगलुरु को चार बार शिकस्त दी है.

धर्मशाला की पिच रिपोर्ट

धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम चेजिंग ग्राउंड माना जाता है. यहां लक्ष्य का पीछा आसानी से करते देखा गया है. यहां इस सीजन एक बार ही डिफेंड हुआ है, जब आरसीबी ने पंजाब किंग्स को पहले खेलने के बाद शिकस्त दी थी. हालांकि, वो दिन का मैच था. तब आरसीबी ने 222 रन डिफेंड किए थे. शाम के मैच में यहां आसानी से 200 के टारगेट चेज हो जाते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में आरसीबी का पलड़ा भारी है. मुकाबला 55-45 का है. हालांकि, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

आरसीबी की संभावित प्लइंग इलेवन- वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम डार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा/जैकब डफी

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग इलेवन- साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधु, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

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