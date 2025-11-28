RCB के बाद बिकने जा रही एक और पूर्व IPL चैंपियन टीम, नए खुलासे से सब हैरान

इंडियन प्रीमियर लीग संभव ही एक नए युग में प्रवेश करने जा रही है. पिछले कई महीनों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बेचे जाने (RCB Sale) की खबर ने फ्रैंचाइजी क्रिकेट में सनसनी मचाई हुई है. अब एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केवल RCB ही नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स फ्रैंचाइजी को भी जल्द नया मालिक मिल सकता है.

दरअसल भारतीय बिजनेसमैन हर्ष गोयनका के एक नए सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैंने सुना है कि एक नहीं बल्कि 2 IPL टीम बिक्री के लिए तैयार हैं, इनके नाम RCB और RR हैं. इससे साफ प्रतीत होता है कि आज लोग अधिक ब्रांड वैल्यू से लाभ कमाना चाहते हैं. 2 टीम बिक्री को तैयार हैं, उनके चार या पांच संभावित खरीदार हो सकते हैं. तो इन टीमों को कौन खरीदेगा, कोई पुणे से होगा, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु या फिर USA?"

RCB के मालिक पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि वो टीम को बेचने वाले हैं. दूसरी ओर RR फ्रैंचाइजी ने टीम को बेचे जाने को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है. मगर इसने अफवाहों को तूल देने का काम जरूर किया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिक्री की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

राजस्थान रॉयल्स टीम का मालिकाना हक अभी रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है. RR फ्रैंचाइजी में सबसे ज्यादा शेयर मनोज बडाले के पास हैं, जिन्हें अमेरिकी निवेश कंपनी रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स का समर्थन प्राप्त है. अभी तक बिक्री को लेकर राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 से पहले अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं. राहुल द्रविड़ अब RR टीम के कोच नहीं होंगे, 2026 सीजन में यह जिम्मेदारी कुमार संगाकारा संभालेंगे. वहीं टीम ने अपने कप्तान रहे संजू सैमसन को CSK के साथ ट्रेड कर लिया है, उनकी जगह रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन राजस्थान टीम में चले गए हैं. राजस्थान रॉयल्स ने ऑक्शन से पूर्व कुल 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया था.

यह भी पढ़ें:

BCCI ने अंडर-19 पुरुष एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की, जानिए किसे बनाया गया कप्तान