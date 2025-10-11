राजस्थान रॉयल्स को IPL 2026 में नया कप्तान मिलने की अटकलें जोर पकड़ती जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार संजू सैमसन ने राजस्थान टीम फ्रैंचाइजी को बता दिया है कि वो टीम छोड़ना चाहते हैं. यह भी खबर है कि यशस्वी जायसवाल को टीम में बने रहने के लिए कप्तानी का ऑफर दिया जा चुका है. अटकलें हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) समेत 3 टीम सैमसन को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा सकती हैं.

रिपोर्ट्स अनुसार केवल संजू सैमसन ही नहीं बल्कि एक अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी राजस्थान रॉयल्स टीम का साथ छोड़ सकते हैं. हालांकि इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है कि जुरेल क्यों 2008 की IPL चैंपियन टीम का साथ छोड़ सकते हैं. जायसवाल भी RR टीम का साथ छोड़ने वाले थे, लेकिन कप्तानी का वादा करके उन्हें रोका गया है.

संजू सैमसन की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स भी सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं. यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि सैमसन को ट्रेड किया जाएगा, या फिर ऑक्शन में उनपर बोली लगेगी.

सैमसन 2013-15 और उसके बाद 2018 से लेकर अब तक राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेल रहे थे. उन्होंने अपने 177 मैचों के IPL करियर में 4,704 रन बनाए हैं. इनमे 3 शतक और 26 हाफ-सेंचुरी भी शामिल हैं. सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए भी खेल चुके हैं.

कब होगा ऑक्शन?

IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 13-15 दिसंबर के बीच हो सकता है. BCCI ने ऑक्शन के संबंध में किसी तारीख पर अब तक मुहर नहीं लगाई है. खबर है कि 15 नवंबर तक टीमों को अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जमा करवानी होगी. आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन की तुलना में इस बार ऑक्शन छोटे स्तर पर होगा.

यह भी पढ़ें:

OMG! नामीबिया से हार गई दक्षिण अफ्रीका, इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर; अंतिम गेंद पर निकला रिजल्ट