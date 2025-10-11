हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संजू सैमसन छोड़ रहे हैं राजस्थान! IPL 2026 में ये भारतीय ओपनर कर सकता है कप्तानी, हुआ बहुत बड़ा खुलासा

Sanju Samson IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को IPL 2026 में नया कप्तान मिलने की अटकलें जोरों पर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार संजू सैमसन ने राजस्थान टीम फ्रैंचाइजी को बता दिया है कि वो टीम छोड़ना चाहते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 10:59 PM (IST)
राजस्थान रॉयल्स को IPL 2026 में नया कप्तान मिलने की अटकलें जोर पकड़ती जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार संजू सैमसन ने राजस्थान टीम फ्रैंचाइजी को बता दिया है कि वो टीम छोड़ना चाहते हैं. यह भी खबर है कि यशस्वी जायसवाल को टीम में बने रहने के लिए कप्तानी का ऑफर दिया जा चुका है. अटकलें हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) समेत 3 टीम सैमसन को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा सकती हैं.

रिपोर्ट्स अनुसार केवल संजू सैमसन ही नहीं बल्कि एक अन्य विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी राजस्थान रॉयल्स टीम का साथ छोड़ सकते हैं. हालांकि इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है कि जुरेल क्यों 2008 की IPL चैंपियन टीम का साथ छोड़ सकते हैं. जायसवाल भी RR टीम का साथ छोड़ने वाले थे, लेकिन कप्तानी का वादा करके उन्हें रोका गया है.

संजू सैमसन की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स भी सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं. यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि सैमसन को ट्रेड किया जाएगा, या फिर ऑक्शन में उनपर बोली लगेगी.

सैमसन 2013-15 और उसके बाद 2018 से लेकर अब तक राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेल रहे थे. उन्होंने अपने 177 मैचों के IPL करियर में 4,704 रन बनाए हैं. इनमे 3 शतक और 26 हाफ-सेंचुरी भी शामिल हैं. सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए भी खेल चुके हैं.

कब होगा ऑक्शन?

IPL 2026 का मिनी ऑक्शन 13-15 दिसंबर के बीच हो सकता है. BCCI ने ऑक्शन के संबंध में किसी तारीख पर अब तक मुहर नहीं लगाई है. खबर है कि 15 नवंबर तक टीमों को अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जमा करवानी होगी. आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन की तुलना में इस बार ऑक्शन छोटे स्तर पर होगा.

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Oct 2025 10:59 PM (IST)
Tags :
YASHASVI JAISWAL SANJU SAMSON IPL 2026
