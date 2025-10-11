हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOMG! नामीबिया से हार गई दक्षिण अफ्रीका, इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर; अंतिम गेंद पर निकला रिजल्ट

Nambia Beats South Africa T20: नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को टी20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया है. नामीबिया ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर रोमांचक जीत दर्ज की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Oct 2025 09:48 PM (IST)
ये शायद क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में से एक हो. नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को टी20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया है. आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए थे. जवाब में नमीबिया के बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की. ये पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका को टी20 में किसी एसोसिएट देश के हाथों हार मिली है.

ये पहली बार नहीं है जब नामीबिया ने ICC के किसी फुल मेंबर देश को हराया है. वो इससे पहले श्रीलंका, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को भी हरा चुका है. आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही नामीबिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.

डोनोवन फरेरा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए थे. जेसन स्मिथ टीम के टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 31 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी में नामीबिया के लिए रूबेन ट्रंपलमान सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट लिए.

टारगेट का पीछा करते हुए नामीबिया एक समय हार की ओर अग्रसर थी. उसने 84 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज जेन ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के जबड़े से जीत छीन ली. उन्होंने दबाव में 23 गेंदों में नाबाद 30 रन की पारी खेली. दूसरी ओर रुबेन ट्रंपलमान भी 11 रन बनाकर नाबाद लौटे.

आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन

आखिरी ओवर में नामीबिया को जीत के लिए 11 रन बनाने थे. पहली ही गेंद पर जेन ग्रीन ने छक्का लगाकर दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव बढ़ा दिया. दूसरी गेंद पर एक और तीसरी गेंद पर 2 रन आए. चौथी गेंद पर भी एक रन आए, जिससे दोनों टीम बराबरी पर आ खड़ी हुई थीं. पांचवीं गेंद डॉट रही, जिससे मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ. अंतिम गेंद पर ग्रीन ने चौका लगाकर नामीबिया की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Tags :
South Africa Cricket Team Namibia Cricket Team SA Vs NAM
