ये शायद क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में से एक हो. नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को टी20 मैच में 4 विकेट से हरा दिया है. आखिरी गेंद तक चले इस रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए थे. जवाब में नमीबिया के बल्लेबाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की. ये पहली बार है जब दक्षिण अफ्रीका को टी20 में किसी एसोसिएट देश के हाथों हार मिली है.

ये पहली बार नहीं है जब नामीबिया ने ICC के किसी फुल मेंबर देश को हराया है. वो इससे पहले श्रीलंका, जिम्बाब्वे और आयरलैंड को भी हरा चुका है. आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही नामीबिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.

डोनोवन फरेरा की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम ने पहले खेलते हुए 134 रन बनाए थे. जेसन स्मिथ टीम के टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 31 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी में नामीबिया के लिए रूबेन ट्रंपलमान सबसे सफल बॉलर रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट लिए.

टारगेट का पीछा करते हुए नामीबिया एक समय हार की ओर अग्रसर थी. उसने 84 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज जेन ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के जबड़े से जीत छीन ली. उन्होंने दबाव में 23 गेंदों में नाबाद 30 रन की पारी खेली. दूसरी ओर रुबेन ट्रंपलमान भी 11 रन बनाकर नाबाद लौटे.

आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन

आखिरी ओवर में नामीबिया को जीत के लिए 11 रन बनाने थे. पहली ही गेंद पर जेन ग्रीन ने छक्का लगाकर दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव बढ़ा दिया. दूसरी गेंद पर एक और तीसरी गेंद पर 2 रन आए. चौथी गेंद पर भी एक रन आए, जिससे दोनों टीम बराबरी पर आ खड़ी हुई थीं. पांचवीं गेंद डॉट रही, जिससे मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ. अंतिम गेंद पर ग्रीन ने चौका लगाकर नामीबिया की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की.