दिल्ली के खिलाफ 'दोहरा शतक' लगाकर संजू सैमसन ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज

चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2026 में तबाही मचाए हुए हैं. वह इस सीजन दो शतक लगा चुके हैं, और अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने एक खास दोहरा शतक भी लगा दिया है. मंगलवार को दिल्ली के खिलाफ सैमसन ने 87 रनों की नाबाद मैच विनिंग पारी खेली. इसके साथ ही उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड हो गया है.

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेपॉक में संजू सैमसन ने शतक जड़ा था. तब उन्होंने 115 रनों की पारी खेली थी. अब मंगलवार के अरुण जेटली स्टेडियम में सैमसन ने दिल्ली के खिलाफ नाबाद 87 रन बनाए. इस तरह इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ संजू सैमसन के 202 रन हो गए. इस तरह सैमसन ने एक अनोखी उपलब्धि अपने नाम की. उनसे पहले आईपीएल में यह उपलब्धि विराट कोहली और केएल राहुल ने हासिल की है.

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मंगलवार को संजू सैमसन ने 52 गेंदों पर 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से नाबाद 87 रन की पारी खेली. दिल्ली के खिलाफ इस सीजन के पहले मैच में संजू सैमसन ने शतक लगाया था. उस मैच में सैमसन ने नाबाद 115 रन बनाए थे. दोनों मैचों को मिलाकर उन्होंने इस सीजन में दिल्ली के खिलाफ 202 रन बनाए. आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में किसी एक टीम के खिलाफ दोनों मैचों को मिलाकर 200 या उससे अधिक रन बनाने वाले सैमसन तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले विराट कोहली और केएल राहुल ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

विराट ने आईपीएल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ दोनों मैचों में शतक लगाया था. तब उन्होंने नाबाद 100 और 109 रन की पारी खेलते हुए कुल 209 रन बनाए थे. कोहली एक सीजन में किसी भी टीम के खिलाफ दो मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर हैं.

केएल राहुल ने आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दोनों मैचों में नाबाद 103-103 रन की पारी खेली थी और कुल 206 रन बनाए थे. उस समय राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते थे और कप्तान थे. एक सीजन में किसी भी टीम के खिलाफ दो मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में राहुल दूसरे नंबर पर हैं. अब इस रिकॉर्ड लिस्ट में सैमसन तीसरे नंबर पर हैं. क्रिस गेल चौथे नंबर पर हैं. गेल ने आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ नाबाद 175 और 21 रन की पारी सहित कुल 196 रन बनाए थे.