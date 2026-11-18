एमएस धोनी के आईपीएल संन्यास पर क्रिकेट जगत के अलग-अलग कोनों से रिएक्शन आए. लिस्ट में मैदान का कट्टर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी शामिल रहा. तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने माही को संन्यास पर बधाई दी. अब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने धोनी के संन्यास पर प्रतिक्रिया दी. तेंदुलकर ने धोनी की पावर हिटिंग को लेकर बात की.

बीते मंगलवार (17 नवंबर) को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक आधिकारिक एलान में बताया था कि धोनी अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे. वह आगामी सीजन (IPL 2027) में सीएसके लिए मेंटॉर का किरदार अदा करेंगे. यह वाकई फैंस के लिए बहुत दुखभरी खबर थी कि वह अब माही को कभी मैदान पर खेलता नहीं देखेंगे.

धोनी पर क्या बोले सचिन तेंदुलकर?

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बांग्लादेश में MS को बल्लेबाजी करते देखा था, तो मैंने सौरव से कहा था कि उनकी पावर हिटिंग में कुछ खास बात है. साफ पता चलता था कि उनमें एक अद्भुत प्रतिभा है, और उनका सफर कितना शानदार रहा!"

I still remember watching MS bat in Bangladesh and telling Sourav that there was something special about his power hitting. You could see he had a rare gift, and what a journey he went on to have. It was a real joy sharing the dressing room with you and being part of some of our most memorable moments in Indian cricket. I always believed you would do something special, and you went on to achieve so much more. You've given Indian cricket your very best, and it's been wonderful to have shared this journey with you. Well played, MS! — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 18, 2026

'यकीन था हमेशा कुछ खास करेंगे'

दिग्गज तेंदुलकर ने आगे लिखा, "आपके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना और भारतीय क्रिकेट के हमारे कुछ सबसे यादगार पलों का हिस्सा बनना, सच में बहुत खुशी की बात थी. मुझे हमेशा से यकीन था कि आप कुछ खास करेंगे, और आपने तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल कर दिखाया. आपने भारतीय क्रिकेट को अपना बेस्ट दिया है, और आपके साथ इस सफर को साझा करना बहुत शानदार रहा. बहुत बढ़िया खेले, MS!"

एमएस धोनी का आईपीएल करियर

माही ने अपने आईपीएल करियर में 278 मैच खेले, जिनकी 242 पारियों में बैटिंग करते हुए 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 24 फिफ्टी निकलीं, जिसमें हाई स्कोर नाबाद 84 रनों का रहा. धोनी चेन्नई के अलावा राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेले.

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