आईपीएल 2027 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. अजिंक्य रहाणे को रिलीज करने के बाद टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले सीजन में कप्तानी कौन करेगा? ऐसे में विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का नाम कप्तानी के सबसे मजबूत दावेदारों में सामने आ सकता है. रिंकू पिछले सीजन में टीम के उपकप्तान थे और घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की कप्तानी का अनुभव भी रखते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2027 की तैयारियों में सबसे बड़ी चिंता कप्तानी को लेकर हो सकती है. टीम ने अजिंक्य रहाणे को रिलीज करने का फैसला किया है. रहाणे एक अनुभवी खिलाड़ी होने के साथ-साथ कप्तानी का लंबा अनुभव रखते हैं. ऐसे में उनकी विदाई के बाद KKR को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश करनी होगी जो न सिर्फ मैदान पर टीम का नेतृत्व कर सके, बल्कि दबाव की परिस्थितियों में सही फैसले भी ले सके.

हार्दिक पांड्या की डील नहीं होने से बिगड़ा KKR का प्लान?

आईपीएल की ट्रेड विंडो के दौरान हार्दिक पांड्या को लेकर भी KKR की दिलचस्पी की चर्चा रही. रिपोर्ट्स और अटकलों के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के साथ संभावित बातचीत में अंगकृष रघुवंशी और कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ियों के नाम सामने आए थे. हालांकि, इस कथित बातचीत और उसकी शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. यदि KKR हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने में सफल रहती, तो उसे एक अनुभवी कप्तान के साथ बेहतरीन ऑलराउंडर भी मिल सकता था. हार्दिक की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता था और 2023 में फाइनल तक पहुंची थी. ऐसे में वह KKR के लिए कप्तानी का मजबूत विकल्प साबित हो सकते थे, लेकिन हार्दिक को लेकर संभावित डील आगे नहीं बढ़ने के बाद KKR को अपनी मौजूदा टीम में ही कप्तानी का विकल्प तलाशना पड़ सकता है.

श्रेयस अय्यर को जाने देना KKR की बड़ी भूल?

कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी को लेकर मौजूदा स्थिति ने फ्रेंचाइजी के पुराने फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. साल 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में KKR ने अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन चैंपियन बनने के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2025 के लिए रिटेन नहीं किया. यह फैसला आज भी चर्चा का विषय बन सकता है. श्रेयस अय्यर के रूप में KKR के पास एक ऐसा कप्तान था, जिसने टीम को चैंपियन बनाया था. इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने उनके साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया.

इससे पहले गौतम गंभीर ने भी KKR को अपनी कप्तानी में 2012 और 2014 में दो आईपीएल खिताब दिलाए थे. हालांकि, गंभीर की विदाई को सीधे तौर पर रिलीज किए जाने का मामला कहना सही नहीं होगा. वह 2018 की नीलामी से पहले KKR से अलग हुए थे. बाद में उन्होंने मेंटॉर के तौर पर वापसी की और 2024 में टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई.

इन घटनाओं से एक सवाल जरूर उठता है कि क्या KKR अपने सफल नेतृत्व को लंबे समय तक बनाए रखने में नाकाम रही है

रिंकू सिंह क्यों बन सकते हैं अगले कप्तान?

अजिंक्य रहाणे के जाने के बाद रिंकू सिंह का नाम कप्तानी की दौड़ में प्रमुखता से सामने आ सकता है. रिंकू लंबे समय से कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं और फ्रेंचाइजी के भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. रिंकू के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वह टीम की संस्कृति, खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी के काम करने के तरीके को अच्छी तरह समझते हैं. पिछले सीजन में उन्हें उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गई थी.

इसके अलावा रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में नेतृत्व का यह अनुभव उनके पक्ष में जा सकता है. रिंकू मैदान पर शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार दिखाया है कि वह दबाव में घबराने के बजाय जिम्मेदारी उठाना पसंद करते हैं. खासकर डेथ ओवरों में उनकी मैच फिनिश करने की क्षमता उन्हें एक अलग पहचान देती है.

क्या KKR रिंकू सिंह पर लगाएगी बड़ा दांव?

रिंकू सिंह को कप्तान बनाने का एक और फायदा यह हो सकता है कि फ्रेंचाइजी को लंबे समय के लिए भारतीय कप्तान मिल जाए. वह अभी अपने करियर के ऐसे दौर में हैं, जहां आने वाले कई सीजन तक टीम के साथ बने रह सकते हैं. हालांकि, आईपीएल जैसी बड़ी प्रतियोगिता में कप्तानी करना घरेलू क्रिकेट से अलग चुनौती है. यहां अंतरराष्ट्रीय सितारों को संभालने, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करने और लगातार दबाव में फैसले लेने की जरूरत होती है.

ऐसे में देखना होगा कि KKR किसी अनुभवी खिलाड़ी को कप्तान बनाने का फैसला करती है या फिर रिंकू सिंह जैसे युवा भारतीय खिलाड़ी को भविष्य के नेतृत्व के तौर पर तैयार करती है.

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