IPL 2026 में बढ़ी सख्ती, BCCI ने खिलाड़ियों और परिवारों के लिए बनाए नए नियम, जान लीजिए

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइजी के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं. इन नियमों का मकसद टूर्नामेंट में अनुशासन बढ़ाना, टीम माहौल को बेहतर बनाना और पिच की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है. इस बार सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और दोस्तों की मौजूदगी को लेकर भी साफ गाइडलाइन बनाई गई है.

सबसे बड़ा बदलाव खिलाड़ियों की यात्रा को लेकर किया गया है. अब सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन और मैच के लिए केवल टीम बस से ही आना-जाना होगा. पहले कुछ खिलाड़ी, खासकर अपने घरेलू शहर में, निजी गाड़ी से भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं होगी. बीसीसीआई का मानना है कि इससे टीम एकजुट रहेगी और सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसा नियम लागू होगा.

परिवार और दोस्तों के लिए भी सख्ती

नए नियमों के मुताबिक, खिलाड़ियों के परिवार और दोस्त टीम बस में सफर नहीं कर सकेंगे. उन्हें अलग वाहन से स्टेडियम या प्रैक्टिस वेन्यू पहुंचना होगा. इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों और दोस्तों की ड्रेसिंग रूम में एंट्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह नियम प्रैक्टिस के दिन भी लागू रहेगा. अगर परिवार वाले अभ्यास देखना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ तय किए गए हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही देखने की अनुमति होगी.

मैच के दिन प्रैक्टिस पर रोक

बीसीसीआई ने मैच वाले दिन मैदान पर प्रैक्टिस सेशन कराने पर भी रोक लगा दी है. इसके अलावा पिच के पास वाले हिस्से, यानी मेन स्क्वायर, पर किसी भी तरह का फिटनेस टेस्ट नहीं किया जा सकेगा. बोर्ड का मानना है कि ऐसा करने से पिच को नुकसान पहुंच सकता है.

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर भी नियम

इस बार ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में आगे चल रहे खिलाड़ियों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है. ऐसे खिलाड़ियों को मैच के दौरान यह कैप पहननी होगी. अगर कोई खिलाड़ी पूरे समय कैप नहीं पहनना चाहता, तो कम से कम शुरु के दो ओवर तक उसे यह कैप पहननी पड़ेगी, ताकि ब्रॉडकास्ट टीम उसे फैंस को दिखा सके.

ड्रेस कोड पर भी नजर

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी बीसीसीआई ने ड्रेस कोड तय किया है. अब खिलाड़ी स्लीवलेस जर्सी या फ्लॉपी हैट पहनकर प्रेजेंटेशन में नहीं आ सकेंगे. पहली बार नियम तोड़ने पर खिलाड़ी को वॉर्निंग दी जाएगी. इसके बाद भी ऐसा करने पर खिलाड़ी को जुर्माना देना पड़ेगा.

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