हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026 में बढ़ी सख्ती, BCCI ने खिलाड़ियों और परिवारों के लिए बनाए नए नियम, जान लीजिए

IPL 2026 में बढ़ी सख्ती, BCCI ने खिलाड़ियों और परिवारों के लिए बनाए नए नियम, जान लीजिए

IPL 2026 से पहले BCCI ने खिलाड़ियों, टीम मूवमेंट, प्रैक्टिस सेशन और परिवारों की मौजूदगी को लेकर कई सख्त नियम लागू किए हैं. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस सीजन अनुशासन और प्रोफेशनल माहौल सख्त रहेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Mar 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने सभी 10 फ्रेंचाइजी के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं. इन नियमों का मकसद टूर्नामेंट में अनुशासन बढ़ाना, टीम माहौल को बेहतर बनाना और पिच की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है. इस बार सिर्फ खिलाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और दोस्तों की मौजूदगी को लेकर भी साफ गाइडलाइन बनाई गई है.

सबसे बड़ा बदलाव खिलाड़ियों की यात्रा को लेकर किया गया है. अब सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन और मैच के लिए केवल टीम बस से ही आना-जाना होगा. पहले कुछ खिलाड़ी, खासकर अपने घरेलू शहर में, निजी गाड़ी से भी पहुंच जाते थे, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं होगी. बीसीसीआई का मानना है कि इससे टीम एकजुट रहेगी और सभी खिलाड़ियों के लिए एक जैसा नियम लागू होगा.

परिवार और दोस्तों के लिए भी सख्ती

नए नियमों के मुताबिक, खिलाड़ियों के परिवार और दोस्त टीम बस में सफर नहीं कर सकेंगे. उन्हें अलग वाहन से स्टेडियम या प्रैक्टिस वेन्यू पहुंचना होगा. इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों और दोस्तों की ड्रेसिंग रूम में एंट्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है. यह नियम प्रैक्टिस के दिन भी लागू रहेगा. अगर परिवार वाले अभ्यास देखना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ तय किए गए हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही देखने की अनुमति होगी.

मैच के दिन प्रैक्टिस पर रोक

बीसीसीआई ने मैच वाले दिन मैदान पर प्रैक्टिस सेशन कराने पर भी रोक लगा दी है. इसके अलावा पिच के पास वाले हिस्से, यानी मेन स्क्वायर, पर किसी भी तरह का फिटनेस टेस्ट नहीं किया जा सकेगा. बोर्ड का मानना है कि ऐसा करने से पिच को नुकसान पहुंच सकता है.

ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर भी नियम

इस बार ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में आगे चल रहे खिलाड़ियों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है. ऐसे खिलाड़ियों को मैच के दौरान यह कैप पहननी होगी. अगर कोई खिलाड़ी पूरे समय कैप नहीं पहनना चाहता, तो कम से कम शुरु के दो ओवर तक उसे यह कैप पहननी पड़ेगी, ताकि ब्रॉडकास्ट टीम उसे फैंस को दिखा सके.

ड्रेस कोड पर भी नजर

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए भी बीसीसीआई ने ड्रेस कोड तय किया है. अब खिलाड़ी स्लीवलेस जर्सी या फ्लॉपी हैट पहनकर प्रेजेंटेशन में नहीं आ सकेंगे. पहली बार नियम तोड़ने पर खिलाड़ी को वॉर्निंग दी जाएगी. इसके बाद भी ऐसा करने पर खिलाड़ी को जुर्माना देना पड़ेगा.  

यह भी पढ़ें

PSL 2026 से बाहर हो रहे हैं विदेशी प्लेयर्स, अब BCB ने अपने खिलाड़ियों को लेकर लिया बड़ा फैसला

'जरूरत से ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं...' गंभीर पर गांगुली का बयान वायरल

Published at : 24 Mar 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Rules BCCI IPL Indian Premire League IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हुए घायल? IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस की चिंता बढ़ी
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हुए घायल? IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस की चिंता बढ़ी
स्पोर्ट्स
IPL 2026 में बढ़ी सख्ती, BCCI ने खिलाड़ियों और परिवारों के लिए बनाए नए नियम, जान लीजिए
IPL 2026 में बढ़ी सख्ती, BCCI ने खिलाड़ियों और परिवारों के लिए बनाए नए नियम, जान लीजिए
स्पोर्ट्स
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
स्पोर्ट्स
'जरूरत से ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं...' गंभीर पर गांगुली का बयान वायरल
'जरूरत से ज्यादा सख्त होने की जरूरत नहीं...' गंभीर पर गांगुली का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
राजस्थान
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
विश्व
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ईरान, अमेरिका को दिया अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...’
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद ईरान का US को अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...'
क्रिकेट
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
टेलीविजन
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया, क्योंकि वो..'
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया..'
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
हेल्थ
Heatwave And Nervous System: आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
Results
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget