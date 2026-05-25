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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों होती है गिनती, लेकिन IPL 2026 में फिसड्डी साबित हुए ये 5 क्रिकेटर

इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गजों होती है गिनती, लेकिन IPL 2026 में फिसड्डी साबित हुए ये 5 क्रिकेटर

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में कई युवा खिलाड़ियों ने प्रभावित किया. लेकिन कई बड़े नाम ऐसे भी रहे जिनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने निराश किया.

By : शिवम | Updated at : 25 May 2026 04:47 PM (IST)
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IPL 2026 के लीग स्टेज के सभी 70 मैच खेले जा चुके हैं. RCB, GT, SRH और RR ने प्लेऑफ में क्वालीफाई किया है और DC, PBKS, KKR, MI, LSG और CSK बाहर हो गई हैं. इस साल कई युवा खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. इसमें प्रिंस यादव, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे आदि के नाम हैं. लेकिन कई बड़े नाम ऐसे भी रहे, जिनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने निराश किया. यहां 5 ऐसे बड़े प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका प्रदर्शन इस साल अच्छा नहीं रहा.

ऋषभ पंत

लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की राशि में पिछले साल खरीदा और अपना कप्तान बनाया, लेकिन दोनों सीजन में वह अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए. उन्होंने IPL 2026 में खेली 13 पारियों में कुल 312 रन बनाए. उनका एवरेज 28.36 और स्ट्राइक रेट 138 की रही. उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया. इस साल तो उन्होंने पारी की शुरुआत भी की, तीसरे नंबर पर भी आए लेकिन इससे काम नहीं बना.

माना जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें आगामी सीजन से पहले कप्तानी से भी हटा सकती है. इस साल उनकी कप्तानी में टीम ने 14 में से सिर्फ 4 जीते. टीम अंक तालिका में सबसे नीचे (10वें) पायदान पर रही.

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डेवाल्ड ब्रेविस

चेन्नई सुपर किंग्स ने दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को 2 करोड़ 20 लाख रुपये में रिटेन किया था, उन्हें मिडिल ओवर संभालने की जिम्मेदारी थी लेकिन वह फ्लॉप रहे. शुरूआती 3 मैचों में चोट के कारण बाहर रहने वाले ब्रेविस ने इसके बाद खेले 11 मैचों की 8 पारियों में सिर्फ 151 रन बनाए, कई मैचों में वह महत्वपूर्ण समय पर आउट हो गए. पूरे सीजन उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया. उनका एवरेज 18.87 और स्ट्राइक रेट 127.96 का रहा.

लियाम लिविंगस्टोन

सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंग्स्टन को 13 करोड़ रुपये की बड़ी राशि में खरीदा था. इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को शुरूआती 2 मैचों में मौका दिया गया लेकिन खराब फॉर्म के कारण SRH ने बेंच पर बिठा दिया और अभी तक नहीं खेले हैं. लिविंग्स्टन ने 2 पारियों में 15 रन बनाए, LSG के खिलाफ 14 और CSK के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए.

शिमरन हेटमायर

राजस्थान रॉयल्स ने 11 करोड़ रुपये के प्राइस में शिमरन हेटमायर को रिटेन किया. वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज का बल्ला इस साल खामोश दिखा है. उन्होंने 8 मैच खेले, जिसकी 7 पारियों में 13 की एवरेज से 78 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 22 रन है.

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एडेन मार्करम

लखनऊ सुपर जायंट्स ने एडेन मार्करम को 2 करोड़ रुपये के प्राइस में रिटेन किया था. दक्षिण अफ्रीका का ये बल्लेबाज IPL 2026 में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, उन्होंने 11 पारियों में कुल 231 रन बनाए. पूरे सीजन वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. माना जा रहा है कि मेगा ऑक्शन से पहले LSG मार्करम को रिलीज कर सकती है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 25 May 2026 04:47 PM (IST)
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