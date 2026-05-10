हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर

इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर

Virat Kohli With Porn Star: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें विराट कोहली पोर्न स्टार केंड्रा लस्ट के साथ नजर आए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 May 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli With Porn Star Kendra Lust: विराट कोहली इन दिनों आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. सीजन में कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कोहली पोर्न स्टार केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) के साथ नजर आए. किंग कोहली की यह तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है. 

केंड्रा लस्ट ने शेयर की तस्वीर 

बता दें कि खुद केंड्रा लस्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कोहली के साथ वाली तस्वीर शेयर की. तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोहली पोर्न स्टार के बगल में किसी कैफे में बैठे हुए दिख रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kendra Lust® (@kendralust)

क्या है तस्वीर की असल हकीकत?

अब सवाल यह है कि आखिर कोहली और पोर्न स्टार केंड्रा लस्ट की तस्वीर की असल हकीकत क्या है? फिलहाल तो यह AI से बनी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी कोई खबर या रिपोर्ट नहीं आई जिसमें बताया गया हो कि कोहली ने इस तरह की कोई मुलाकात की हो. 

केंड्रा लस्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव 

केंड्रा लस्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं. इंस्ट्राग्राम पर उन्हें 83 लाख लोग फॉलो करते हैं. वह अक्सर वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. 

IPL 2026 में विराट कोहली  का प्रदर्शन

सीजन में कोहली बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में बैटिंग करते हुए 47.38 की औसत और 164.07 के स्ट्राइक रेट से 379 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा.  

बात करें कोहली के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 278 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 269 पारियों में बैटिंग करते हुए कोहली ने 39.82 की औसत और 133.92 के स्ट्राइक रेट से 9040 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 66 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 113* रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: CSK vs LSG Highlights: चेन्नई की छठी जीत, चेपॉक में लखनऊ को हराया; उर्विल पटेल ने तूफानी बैटिंग से लूटी महफिल

कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी

Published at : 10 May 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Kendra Lust IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर
इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर
आईपीएल 2026
CSK vs LSG Highlights: चेन्नई की छठी जीत, चेपॉक में लखनऊ को हराया; उर्विल पटेल ने तूफानी बैटिंग से लूटी महफिल
चेन्नई की छठी जीत, चेपॉक में लखनऊ को हराया; उर्विल पटेल ने तूफानी बैटिंग से लूटी महफिल
आईपीएल 2026
कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी
कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी
आईपीएल 2026
बांग्लादेश से पिछड़ा पाकिस्तान, डेब्यू पर Azan Awais का शतक; जानें कैसा रहा पहले टेस्ट का तीसरा दिन
बांग्लादेश से पिछड़ा पाकिस्तान, डेब्यू पर Azan Awais का शतक; जानें कैसा रहा पहले टेस्ट का तीसरा दिन
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
बिहार
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई सीनियर IAS अधिकारियों का किया तबादला
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई सीनियर IAS अधिकारियों का किया तबादला
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए 15 साल के खिलाड़ी की पोस्ट
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए पोस्ट
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
'मौका मिलते ही साथी की पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस को लेकर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
'मौका मिलते ही पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
इंडिया
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
एग्रीकल्चर
Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
शिक्षा
JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget