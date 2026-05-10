इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर

Virat Kohli With Porn Star Kendra Lust: विराट कोहली इन दिनों आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. सीजन में कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कोहली पोर्न स्टार केंड्रा लस्ट (Kendra Lust) के साथ नजर आए. किंग कोहली की यह तस्वीर इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है.

केंड्रा लस्ट ने शेयर की तस्वीर

बता दें कि खुद केंड्रा लस्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कोहली के साथ वाली तस्वीर शेयर की. तस्वीर में देखा जा सकता है कि कोहली पोर्न स्टार के बगल में किसी कैफे में बैठे हुए दिख रहे हैं.

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क्या है तस्वीर की असल हकीकत?

अब सवाल यह है कि आखिर कोहली और पोर्न स्टार केंड्रा लस्ट की तस्वीर की असल हकीकत क्या है? फिलहाल तो यह AI से बनी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी कोई खबर या रिपोर्ट नहीं आई जिसमें बताया गया हो कि कोहली ने इस तरह की कोई मुलाकात की हो.

केंड्रा लस्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव

केंड्रा लस्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं. इंस्ट्राग्राम पर उन्हें 83 लाख लोग फॉलो करते हैं. वह अक्सर वीडियो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

सीजन में कोहली बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में बैटिंग करते हुए 47.38 की औसत और 164.07 के स्ट्राइक रेट से 379 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का रहा.

बात करें कोहली के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 278 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 269 पारियों में बैटिंग करते हुए कोहली ने 39.82 की औसत और 133.92 के स्ट्राइक रेट से 9040 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 66 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 113* रनों का रहा.

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