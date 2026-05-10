हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विराट कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा

Watch: प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विराट कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा

Virat Kohli Watching Urvil Patel Batting Video: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी उर्विल पटेल ने 13 गेंद में फिफ्टी लगाकर रिकॉर्ड बनाया. विराट कोहली भी उन्हें टकटकी लगाते देखते रहे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 May 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

रविवार के दिन उर्विल पटेल ने ब्लॉकबस्टर शो दिखाया, जहां उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया. चेपॉक स्टेडियम में जब उर्विल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, तब हर एक फैन टकटकी लगाए उन्हीं को देख रहा  होगा. उन्होंने छक्के पे छक्का जड़ते हुए 13 गेंद में फिफ्टी पूरी की. उर्विल पटेल के दमदार शॉट्स से विराट कोहली भी अपना ध्यान नहीं हटा पाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

IPL 2026 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें विराट ने अपनी ट्रेनिंग किट पहनी हुई है. वे रायपुर के स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले अभ्यास कर रहे थे. इसी दौरान विराट जब पानी की बोतल लेने आए, तभी वहां टीवी पर उर्विल पटेल का बड़ा शॉट लगाने का रिप्ले दिखाया जा रहा था. विराट कोहली थोड़ी देर वहीं खड़े रहे और टीवी पर अपनी नजरें गढ़ाए रखीं.

यह भी पढ़ें: कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी

13 गेंद में लगाई फिफ्टी

उर्विल पटेल एक समय 8 गेंद में 42 रन बना चुके थे और 10 गेंद में फिफ्टी बनाना उनके लिए पूरी तरह संभव नजर आ रहा था. मगर अगले 8 रन बनाने में उन्होंने पांच गेंद लीं. इस तरह उन्होंने 13 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और IPL में सबसे तेज फिफ्टी लगाने के मामले में यशस्वी जायसवाल की बराबरी की. लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 23 गेंद में 65 रन बनाए और इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 2 चौके लगाए.

यह भी पढ़ें: कौन हैं उर्विल पटेल, जिन्होंने लखनऊ के खिलाफ 13 गेंद में जड़ी फिफ्टी? जानें संघर्ष की कहानी

पिता को समर्पित ये रिकॉर्ड

पचास रन पूरे करने के बाद उर्विल पटेल ने अपने जेब से पर्ची निकाली और उसे कैमरा की तरफ दिखाया. उस पर्ची में लिखा था कि, 'पापा, यह आपके लिए है.' उसके बाद उन्होंने पर्ची में और भी बातें लिखी हुई थीं, जो गुजराती भाषा में लिखी गई थीं.

यह भी पढ़ें:

इस 'पोर्न स्टार' के साथ नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली तस्वीर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 10 May 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
LSG Vs CSK VIRAT KOHLI Urvil Patel Fastest Fifty In IPL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Watch: प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विराट कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा
प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विराट कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा
आईपीएल 2026
RCB vs MI 1st Innings Highlights: शुरुआत और अंत दोनों खराब, तिलक-नमनधीर चमके; मुंबई ने RCB को दिया 167 का लक्ष्य
शुरुआत और अंत दोनों खराब, तिलक-नमनधीर चमके; मुंबई ने RCB को दिया 167 का लक्ष्य
आईपीएल 2026
RCB के सामने MI का टॉप ऑर्डर ढेर, सूर्यकुमार यादव 'जीरो' तो भुवनेश्वर कुमार रहे 'हीरो'
RCB के सामने MI का टॉप ऑर्डर ढेर, सूर्यकुमार यादव 'जीरो' तो भुवनेश्वर कुमार रहे 'हीरो'
आईपीएल 2026
CSK vs LSG Highlights: चेन्नई की छठी जीत, चेपॉक में लखनऊ को हराया; उर्विल पटेल ने तूफानी बैटिंग से लूटी महफिल
चेन्नई की छठी जीत, चेपॉक में लखनऊ को हराया; उर्विल पटेल ने तूफानी बैटिंग से लूटी महफिल
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
बिहार
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
आईपीएल 2026
Watch: प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विरार कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा
प्रैक्टिस छोड़ उर्विल पटेल की बैटिंग देखने लगे विरार कोहली, IPL में पहली बार दिखा गजब का नजारा
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
विश्व
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
ट्रेंडिंग
बेजुबान पर टूटा भीड़ का कहर, पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर आवारा कुत्ते को मार डाला, वीडियो वायरल
बेजुबान पर टूटा भीड़ का कहर, पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर आवारा कुत्ते को मार डाला, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget