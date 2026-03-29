आरसीबी ने 202 रन का टारगेट आसानी से किया चेज, ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

RCB Easily Chases Down 202 Run Target Against SRH: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज बीती रात यानी 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के साथ हुआ. आरसीबी ने इस लीग के 19वें सीजन के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स को 6 विकेट से हराया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 202 रन का टारगेट रखा था, जिसे आरसीबी ने आसानी से महज 15.4 ओवर में ही चेज कर लिया. आइए जानते है उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, जो आरसीबी के लिए इस मैच में जीत के हीरो रहे.

विराट कोहली

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेज मास्टर विराट कोहली ने नाबाद 69 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 181.58 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के भी जड़े.

देवदत्त पडिक्कल

देवदत्त पडिक्कल ने इस मुकाबले में 234.62 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 61 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी के दौरान सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 4 छक्के लगाए थे.

जैकब डफी

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने अपने आईपीएल डेब्यू पर शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया. डफी ने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को आउट किया था.

रजत पाटीदार

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने भी 12 गेंद पर 31 रन की तेज तरार पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. पाटीदार ने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए थे.

फिल साल्ट

आरसीबी के तूफानी बल्लेबाज फिल साल्ट भले ही बल्लेबाजी में अपना योगदान नहीं दे पाए हों, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मैच में फील्डिंग से योगदान दिया. साल्ट ने बाउंड्री लाइन पर हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन के दो शानदार कैच लपके. ईशान किशन 80 तो क्लासेन भी सेट होकर 31 रन बनाकर आउट हुए थे. दोनों अगर कुछ गेंद या ओवर और खेल लेते तो आरसीबी को और भी बड़ा टारगेट मिल सकता था.