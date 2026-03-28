कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे बेंगलुरु और हैदराबाद का मैच? जानें

IPL 2026 1st Match RCB vs SRH Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी IPL 2026 की शुरुआत आज 28 मार्च, शनिवार से हो रही है. सीजन का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के जरिए फैंस को विराट कोहली का जलवा देखने को मिलेगा.

फैंस किंग कोहली को मैदान पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. अगर आप भी पहले मैच में कोहली को देखने के लिए उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं कि मुकाबला कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे. यहां आपको लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल मिलेगी.

कब होगा मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 19वें सीजन का पहला मैच 28 मार्च, शनिवार को होगा.

कहां होगा मैच?

बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला बेंगलुरु में स्थिति एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

आईपीएल 2026 का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मुकाबले के लिए टॉस आधा घंटा पहले यानी 7 बजे होगा.

टीवी पर कहां देखें लाइव?

मुकाबले को भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

मैच को जियोहॉटस्टार के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिसके जरिए आप मुकाबला मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर लाइव देख पाएंगे.

RCB vs SRH हेड टू हेड

बात करें आरसीबी और हैदराबाद के हेड टू हेड की, तो दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 25 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों में हैदराबाद ने बढ़त हासिल करते हुए 13 में जीत दर्ज की है, जबकि आरसीबी ने 11 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

टूर्नामेंट के लिए आरसीबी का स्क्वॉड

विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जैकब डफी, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्टवाल, अभिनंदन सिंह, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, स्वप्निल सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल.

टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद का स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, शिवम मावी, स्मरण रविचंद्रन, जीशान अंसारी, सलिल अरोड़ा, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कारसे, डेविड पायने, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, क्रेन्स फुलेट्रा, अमित कुमार, ओंकार तरमाले, शिवांग कुमार.

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की चालाकी से पाकिस्तान को नुकसान, एक और दिग्गज ने IPL के लिए छोड़ा PSL