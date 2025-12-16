हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलPrashant Veer: IPL के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने प्रशांत वीर, चेन्नई ने खरीदा अपना सबसे महंगा भारतीय प्लेयर

Prashant Veer: IPL के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने प्रशांत वीर, चेन्नई ने खरीदा अपना सबसे महंगा भारतीय प्लेयर

Most Expensive Uncapped Player IPL Auction: प्रशांत वीर, IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 05:55 PM (IST)
प्रशांत वीर, IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. उनके लिए सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर देखा गया. प्रशांत बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड होने के चलते सीएसके ने प्रशांत को टारगेट किया, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स जरूर प्रशांत वीर को रवींद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही होगी. जडेजा, जो संजू सैमसन ट्रेड डील के चलते अब राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं.

कौन हैं प्रशांत वीर?

20 वर्षीय प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के लिए खेलते आए हैं और भारत में खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रदर्शन से उन्होंने फैंस के साथ-साथ IPL टीमों का भी मन मोहा, यही कारण रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें खरीदने के लिए आतुर थे.

प्रशांत वीर अब तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं, इसके साथ ही उन्होंने कई मैचों में बल्ले से भी कमाल किया है. उन्होंने बिहार के खिलाफ 46 रन और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 37 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

प्रशांत वीर को सबसे पहली पहचान यूपी टी20 लीग के कारण मिली, नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने स्काउट्स को खूब प्रभावित किया. उस प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था, जिसमें जाहिर तौर पर वो पास हुए. यही कारण रहा कि प्रशांत पर CSK ने 14.20 करोड़ की ऊंची बोली लगाने का निर्णय लिया.

उन्होंने अब तक अपने टी20 करियर में 9 मैचों में 12 रन बनाने के अलावा 112 रन भी बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 40 रन का है और 167 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Dec 2025 05:06 PM (IST)
CSK IPL 2026 Auction IPL Auction 2026 Prashant Veer Prashant Veer Profile
