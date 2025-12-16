प्रशांत वीर, IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. उनके लिए सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर देखा गया. प्रशांत बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं. रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड होने के चलते सीएसके ने प्रशांत को टारगेट किया, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स जरूर प्रशांत वीर को रवींद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही होगी. जडेजा, जो संजू सैमसन ट्रेड डील के चलते अब राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं.

कौन हैं प्रशांत वीर?

20 वर्षीय प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के लिए खेलते आए हैं और भारत में खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के प्रदर्शन से उन्होंने फैंस के साथ-साथ IPL टीमों का भी मन मोहा, यही कारण रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें खरीदने के लिए आतुर थे.

प्रशांत वीर अब तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं, इसके साथ ही उन्होंने कई मैचों में बल्ले से भी कमाल किया है. उन्होंने बिहार के खिलाफ 46 रन और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 37 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

प्रशांत वीर को सबसे पहली पहचान यूपी टी20 लीग के कारण मिली, नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने स्काउट्स को खूब प्रभावित किया. उस प्रदर्शन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया था, जिसमें जाहिर तौर पर वो पास हुए. यही कारण रहा कि प्रशांत पर CSK ने 14.20 करोड़ की ऊंची बोली लगाने का निर्णय लिया.

उन्होंने अब तक अपने टी20 करियर में 9 मैचों में 12 रन बनाने के अलावा 112 रन भी बनाए हैं. टी20 क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 40 रन का है और 167 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं.