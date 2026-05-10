जोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी; पावरप्ले में अकेले बनाए 77

लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने IPL में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने यह कीर्तिमान चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में स्थापित किया. इंग्लिस IPL 2026 सीजन के पहले हाफ में उपलब्ध नहीं थे और इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उनका बल्ला खामोश रहा था. मगर CSK के खिलाफ उन्होंने सबसे तेज फिफ्टी लगाई और पावरप्ले में ही 77 रन जड़ दिए थे. हालांकि वे अपना शतक पूरा नहीं कर पाए.

जोश इंग्लिस की सबसे तेज फिफ्टी

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में जोश इंग्लिस ने मात्र 17 गेंदों में पचास रन पूरे कर लिए. यह IPL के इतिहास में चेपॉक स्टेडियम पर लगाई गई सबसे तेज फिफ्टी है. यह LSG के किसी बल्लेबाज द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाई गई सबसे तेज फिफ्टी भी है.

इंग्लिस ने इस तूफानी पारी के दम पर कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए. लखनऊ के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में जोश इंग्लिस तीसरे स्थान पर आ गए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ निकोलस पूरन हैं, जो LSG के लिए 15 और 16 गेंद में फिफ्टी लगा चुके हैं.

पावरप्ले में अकेले बना दिए 77 रन

जोश इंग्लिस ने इस मुकाबले में 33 गेंद खेलकर 85 रन बनाए. इस तूफानी पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. इस ताबड़तोड़ पारी में 76 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बना दिया. बता दें कि इंग्लिस पारी के पांचवें ओवर में अर्धशतक पूरा कर चुके थे और पावरप्ले समाप्त होने तक 25 गेंदों में 77 रन ठोक चुके थे.

इंग्लिस की ताबड़तोड़ बैटिंग का ही नतीजा रहा कि LSG की टीम ने महज 3.4 ओवरों में 50 रनों का आंकड़ा छू लिया था. यह इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर टीम लखनऊ की सबसे तेज फिफ्टी भी है. इससे पहले 2023 में भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने CSK के ही खिलाफ 3.4 ओवर में 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था.

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