हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026जोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी; पावरप्ले में अकेले बनाए 77

जोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी; पावरप्ले में अकेले बनाए 77

Fastest Fifty in IPL Chepauk Stadium: लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने CSK के खिलाफ 17 गेंद में फिफ्टी लगाकर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 10 May 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने IPL में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने यह कीर्तिमान चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में स्थापित किया. इंग्लिस IPL 2026 सीजन के पहले हाफ में उपलब्ध नहीं थे और इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उनका बल्ला खामोश रहा था. मगर CSK के खिलाफ उन्होंने सबसे तेज फिफ्टी लगाई और पावरप्ले में ही 77 रन जड़ दिए थे. हालांकि वे अपना शतक पूरा नहीं कर पाए.

जोश इंग्लिस की सबसे तेज फिफ्टी

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में जोश इंग्लिस ने मात्र 17 गेंदों में पचास रन पूरे कर लिए. यह IPL के इतिहास में चेपॉक स्टेडियम पर लगाई गई सबसे तेज फिफ्टी है. यह LSG के किसी बल्लेबाज द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ लगाई गई सबसे तेज फिफ्टी भी है.

इंग्लिस ने इस तूफानी पारी के दम पर कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए. लखनऊ के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में जोश इंग्लिस तीसरे स्थान पर आ गए हैं. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ निकोलस पूरन हैं, जो LSG के लिए 15 और 16 गेंद में फिफ्टी लगा चुके हैं.

पावरप्ले में अकेले बना दिए 77 रन

जोश इंग्लिस ने इस मुकाबले में 33 गेंद खेलकर 85 रन बनाए. इस तूफानी पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए. इस ताबड़तोड़ पारी में 76 रन तो उन्होंने बाउंड्री से ही बना दिया. बता दें कि इंग्लिस पारी के पांचवें ओवर में अर्धशतक पूरा कर चुके थे और पावरप्ले समाप्त होने तक 25 गेंदों में 77 रन ठोक चुके थे.

इंग्लिस की ताबड़तोड़ बैटिंग का ही नतीजा रहा कि LSG की टीम ने महज 3.4 ओवरों में 50 रनों का आंकड़ा छू लिया था. यह इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर टीम लखनऊ की सबसे तेज फिफ्टी भी है. इससे पहले 2023 में भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने CSK के ही खिलाफ 3.4 ओवर में 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था.

यह भी पढ़ें:

6,6,6,6..., 10 बाउंड्री से जोश इंग्लिस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, तोड़ा निकोलस पूरन का रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 10 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Josh Inglis CSK Vs LSG LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
जोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी; पावरप्ले में अकेले बनाए 77
जोश इंग्लिस ने रचा इतिहास, IPL इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी; पावरप्ले में अकेले बनाए 77
आईपीएल 2026
6 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य
6 ओवर में थे 91 रन, फिर लखनऊ हुई धड़ाम, CSK की करिश्माई वापसी; LSG ने दिया 204 का लक्ष्य
आईपीएल 2026
6,6,6,6..., 10 बाउंड्री से जोश इंग्लिस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, तोड़ा निकोलस पूरन का रिकॉर्ड
6,6,6,6..., 10 बाउंड्री से जोश इंग्लिस ने जड़ा तूफानी अर्धशतक, तोड़ा निकोलस पूरन का रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
RCB और MI के बीच आज का दूसरा मैच, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
RCB और MI के बीच भिड़ंत, जानें बेंगलुरु-मुंबई की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक, एजेंसियों में हड़कंप
PM मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश? बेंगलुरु में कार्यक्रम स्थल के पास मिला विस्फोटक
बिहार
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
तमिलनाडु में 'विजय सरकार' बनने में स्टालिन ने की मदद? तेजस्वी यादव बोले- 'खुद चुनाव हार गए लेकिन...'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
साउथ सिनेमा
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले
आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
IPL 2026 में सबसे अच्छा स्पेल डालने वाले Top-5 गेंदबाज, एक ने वैभव सूर्यवंशी के सामने डाला मेडन ओवर
इंडिया
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
'राज्यपाल को सौंपा गया सरकार बनाने का प्रस्ताव, जल्द...', असम में हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर क्या बोले जेपी नड्डा
ट्रेंडिंग
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
'हम नहीं सुधरेंगे' दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बने नए टॉयलेट की हुई दयनीय हालत, वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
2,000 रुपये का जुगाड़ और पुराना Computer बन जाएगा सुपरफास्ट! नया Laptop खरीदने से पहले जान लें ये आसान ट्रिक
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget