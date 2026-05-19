CSK vs SRH: ईशान किशन की विस्फोटक पारी से हैदराबाद प्लेऑफ में, चेन्नई की उम्मीदें लगभग खत्म

आईपीएल 2026 के बेहद अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 70 रन बनाए और टीम को यादगार जीत दिलाई. इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं.

चेन्नई ने खड़ा किया चुनौतीपूर्ण स्कोर

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद टीम दबाव में दिखाई दी. हालांकि मध्यक्रम में डेवाल्ड ब्रेविस ने जिम्मेदारी संभाली और तेज अंदाज में 44 रन बनाकर टीम को संभाल लिया. ब्रेविस के अलावा निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी छोटी लेकिन अहम पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाने में सफल रही. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कप्तान पैट कमिंस सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए.

शुरुआती झटकों के बाद संभली एसआरएच

181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही. टीम ने शुरुआती ओवरों में ही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट गंवा दिए. इससे चेन्नई की टीम मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आने लगी थी. लेकिन इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने शानदार साझेदारी कर मैच का पूरा रुख बदल दिया. क्लासेन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 47 रन बनाए. वहीं ईशान किशन ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा.

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ईशान किशन बने जीत के सबसे बड़े हीरो

ईशान किशन ने अपनी पारी के दौरान कई बेहतरीन चौके और छक्के लगाए. उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेलकर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में वह कितने खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं. जब टीम को जीत के लिए रन चाहिए थे, तब ईशान ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और मैच को पूरी तरह SRH के पक्ष में मोड़ दिया. हालांकि जीत से ठीक पहले वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे.

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प्लेऑफ में पहुंची एसआरएच, मुश्किल में सिएसके

अंत में स्मरण रविचंद्रन ने चौका लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाई. SRH ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स अब टूर्नामेंट से बाहर होने के बेहद करीब पहुंच गई है.