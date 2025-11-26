हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट

IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट

IPL में गेंदबाजों की बादशाहत की बात हो तो हर्षल पटेल का 2021 वाला सीजन आज भी नंबर 1 पर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Nov 2025 06:31 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग में बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन की खूब चर्चा होती है. हालांकि गेंदबाज भी कई बार ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो जाता है. एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड आज भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल के नाम है, जिन्होंने 2021 के सीजन में 32 विकेट लेकर नया इतिहास रचा था. आइए जानते हैं, IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन-कौन हैं?

हर्षल पटेल – 32 विकेट (RCB, 2021)

2021 का आईपीएल हर्षल पटेल के करियर का सुनहरा अध्याय बन गया. उन्होंने 15 मैचों में 32 विकेट लिए और लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड बराबर कर लिया. डेथ ओवर में उनकी स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन गई थी. 5/27 का उनका बेस्ट फिगर उसी सीजन का था. 14.34 की औसत और 10.56 की स्ट्राइक रेट ने उन्हें सीजन का सबसे असरदार गेंदबाज बनाया.

ड्वेन ब्रावो - 32 विकेट (CSK, 2013)

सीएसके के सुपरस्टार ड्वेन ब्रावो ने 2013 में 32 विकेट लेकर दुनिया को दिखा दिया था कि वह सिर्फ एक अच्छे फिनिशर नहीं, बल्कि मैच विनिंग गेंदबाज भी हैं. 18 मैचों में 15.53 की औसत से विकेट झटकने वाले ब्रावो ने सीएसके को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया. उनका 4/42 का बेस्ट प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है.

कगिसो रबाडा – 30 विकेट (DC, 2020)

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज रबाडा ने यूएई में खेले गए 2020 के सीजन में 30 विकेट अपने नाम किए थे. उनकी स्पीड और सटीक यॉर्कर्स ने टीम को पहली बार फाइनल तक का सफर तय कराया. 4/24 का बेस्ट फिगर और 13.13 की स्ट्राइक रेट उनके खतरनाक फॉर्म का सबूत थे.

लसिथ मलिंगा – 28 विकेट (MI, 2011)

आईपीएल के इतिहास में “यॉर्कर किंग” मलिंगा की एंट्री ने ही गेम बदल दिया था. 2011 में उन्होंने 28 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को कई मैच जिताए थे. 5/13 का बेस्ट फिगर अब भी आईपीएल इतिहास के सबसे घातक स्पेल्स में से एक माना जाता है. उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 5.95 था, जो टी20 में असाधारण है.

जेम्स फॉकनर – 28 विकेट (RR, 2013)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर इस लिस्ट में नंबर 5 पर काबिज है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 28 विकेट चटकाए. 2013 में उनके दो पांच विकेट हॉल (5/16 और 5/20) ने उन्हें उस सीजन का ‘साइलेंट असैसिन’ बना दिया था. 

Published at : 26 Nov 2025 06:31 AM (IST)
Tags :
Dwayne Bravo Lasith Malinga Harshal Patel IPL Bowling Record
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi
Ram Mandir Dhwajarohan: तेरा मंदिर vs मेरा मंदिर..तकरार कैसी?योगी के राम बनाम अखिलेश के महादेव!
Sandeep Chaudhary: डॉक्टरी की पढ़ाई...छिड़ी मजहब पर लड़ाई! VD Medical College Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
अचानक से क्यों फट पड़ा 12 हजार साल से सोया ज्वालामुखी हेली गुब्बी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
सैफई में धूमधाम से हुई अखिलेश यादव के भाई आर्यन की शादी, देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बॉलीवुड
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा, जानिए डिटेल्स
'इस सीजन में, मार काट खल्लास..’, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 4’ पर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
सीरीज हारने का हमपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि..., रवींद्र जडेजा का बयान पढ़ सिर पकड़ लेंगे आप
सीरीज हारने का हमपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि..., रवींद्र जडेजा का बयान पढ़ सिर पकड़ लेंगे आप
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
डाक विभाग के बाबू को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद कितना होगा इजाफा?
ट्रेंडिंग
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
गोल्ड डिगर हैं पलाश मुच्छल? सोशल मीडिया पर वायरल चैट को लेकर यूजर्स ने यूं साधा निशाना
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget