IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन, जानिए टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट

इंडियन प्रीमियर लीग में बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन की खूब चर्चा होती है. हालांकि गेंदबाज भी कई बार ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो जाता है. एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड आज भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हर्षल पटेल के नाम है, जिन्होंने 2021 के सीजन में 32 विकेट लेकर नया इतिहास रचा था. आइए जानते हैं, IPL में एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन-कौन हैं?

हर्षल पटेल – 32 विकेट (RCB, 2021)

2021 का आईपीएल हर्षल पटेल के करियर का सुनहरा अध्याय बन गया. उन्होंने 15 मैचों में 32 विकेट लिए और लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड बराबर कर लिया. डेथ ओवर में उनकी स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन गई थी. 5/27 का उनका बेस्ट फिगर उसी सीजन का था. 14.34 की औसत और 10.56 की स्ट्राइक रेट ने उन्हें सीजन का सबसे असरदार गेंदबाज बनाया.

ड्वेन ब्रावो - 32 विकेट (CSK, 2013)

सीएसके के सुपरस्टार ड्वेन ब्रावो ने 2013 में 32 विकेट लेकर दुनिया को दिखा दिया था कि वह सिर्फ एक अच्छे फिनिशर नहीं, बल्कि मैच विनिंग गेंदबाज भी हैं. 18 मैचों में 15.53 की औसत से विकेट झटकने वाले ब्रावो ने सीएसके को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया. उनका 4/42 का बेस्ट प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है.

कगिसो रबाडा – 30 विकेट (DC, 2020)

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज रबाडा ने यूएई में खेले गए 2020 के सीजन में 30 विकेट अपने नाम किए थे. उनकी स्पीड और सटीक यॉर्कर्स ने टीम को पहली बार फाइनल तक का सफर तय कराया. 4/24 का बेस्ट फिगर और 13.13 की स्ट्राइक रेट उनके खतरनाक फॉर्म का सबूत थे.

लसिथ मलिंगा – 28 विकेट (MI, 2011)

आईपीएल के इतिहास में “यॉर्कर किंग” मलिंगा की एंट्री ने ही गेम बदल दिया था. 2011 में उन्होंने 28 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को कई मैच जिताए थे. 5/13 का बेस्ट फिगर अब भी आईपीएल इतिहास के सबसे घातक स्पेल्स में से एक माना जाता है. उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 5.95 था, जो टी20 में असाधारण है.

जेम्स फॉकनर – 28 विकेट (RR, 2013)

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर इस लिस्ट में नंबर 5 पर काबिज है. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 28 विकेट चटकाए. 2013 में उनके दो पांच विकेट हॉल (5/16 और 5/20) ने उन्हें उस सीजन का ‘साइलेंट असैसिन’ बना दिया था.