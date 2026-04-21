आ गया हार्दिक पांड्या का 'ब्रह्मास्त्र', CSK के खिलाफ मैच से पहले MI से जुड़ा खूंखार ओपनर

Will Jacks Joined Mumbai Indians, IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में पहला मैच जीता. इसके बाद टीम को अगले चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा. फिर छठे मैच एमआई ने वापसी करते हुए जीत अपने नाम की. अब गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स से खिलाफ होने वाले सातवें मैच से पहले हार्दिक पांड्या का 'ब्रह्मास्त्र' मुंबई से जुड़ गया है, जिससे जाहिर तौर पर टीम को और मजबूती मिलेगी.

क्रिकबज के मुताबिक, इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज विल जैक्स (Will Jacks) मुंबई से जुड़ चुके हैं. लंबे वक्त से उनका इंतजार कर किया जा रहा था. रिपोर्ट में बताया गया कि वानखेड़े में चेन्नई के खिलाफ होने वाले मैच से पहले जैक्स को अभ्यास करते हुए देखा गया. इंग्लिश ओपनर के आने से जाहिर तौर पर मुंबई को मजबूती मिलेगी. बैटिंग के साथ-साथ वह बतौर स्पिनर भी टीम के लिए योगदान दे सकते हैं.

पिछले सीजन मुंबई के लिए प्रदर्शन

पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में विल जैक्स ने मुंबई के लिए 13 मैच खेले थे, जिनकी 11 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 23.30 की औसत और 135.46 के स्ट्राइक रेट से 233 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था.

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मुंबई ने किया था रिटेन

इंग्लिश बल्लेबाज को मुंबई ने 2025 के लिए हुए मेगा ऑक्शन में 5.25 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था. इसके बाद अगले सीजन के लिए टीम ने जैक्स को रिटेन किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीजन वह फ्रेंचाइजी के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं.

विल जैक्स का आईपीएल करियर

विल जैक्स ने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. हालांकि आरसीबी ने उन्हें एक सीजन के बाद रिलीज कर दिया था. अगले सीजन उन्होंने मुंबई इंडियंस का हाथ थामा. अब तक वह टूर्नामेंट में 21 मुकाबले खेल चुके हैं. इन मैचों की 19 पारियों में बैटिंग करते हुए 27.23 की औसत और 152.80 के स्ट्राइक रेट से 463 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा 13 पारियों में बॉलिंग करते हुए 8 विकेट चटकाए.

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