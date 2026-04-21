एमएस धोनी या एबी डिविलियर्स, कौन है IPL का सबसे बड़ा फिनिशर? फाफ डु प्लेसिस ने दिया जवाब 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास फैंस के एक से बढ़कर फिनिशर देखे हैं, जिसमें कई दिग्गजों का नाम शामिल रहा. लेकिन IPL 2026 के बीच दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस ने बताया कि एमएस धोनी (MS Dhoni) और एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) में कौन आईपीएल का बड़ा फिनिशर है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो पर डु प्लेसिस ने फिनिशर बल्लेबाजों के बारे में बात की. उन्होंने यूसुफ पठान और एल्बी मॉर्कल के सवाल के साथ शुरुआत की. फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए एक वक्त पर एमएस धोनी और एबी डिविलियर्स का नाम आमने-सामने आया. इस पर डु प्लेसिस ने बड़ा ही चौंकाने वाला जवाब दिया.

आईपीएल में बेस्ट फिनिशर

सवाल: यूसुफ पठान या एल्बी मोर्कल?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: यूसुफ पठान.

सवाल: यूसुफ पठान या राहुल तेवतिया?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: युसूफ पठान.

सवाल: यूसुफ पठान या शशांक सिंह?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: यूसुफ पठान.

सवाल: यूसुफ पठान या रिंकू सिंह?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: यूसुफ पठान.

सवाल: यूसुफ पठान या हेनरिक क्लासेन?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन.

सवाल: हेनरिक क्लासेन या दिनेश कार्तिक?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन.

सवाल: हेनरिक क्लासेन या डेविड मिलर?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन.

सवाल: हेनरिक क्लासेन या रवींद्र जडेजा?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन.

सवाल: हेनरिक क्लासेन या ड्वेन ब्रावो?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन.

सवाल: हेनरिक क्लासेन या ग्लेन मैक्सवेल?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन.

सवाल: हेनरिक क्लासेन या टिम डेविड?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हेनरिक क्लासेन

सवाल: हेनरिक क्लासेन या हार्दिक पांड्या?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: हार्दिक पांड्या.

सवाल: हार्दिक पांड्या या आंद्रे रसेल?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: आंद्रे रसेल.

सवाल: आंद्रे रसेल या एमएस धोनी?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: एमएस धोनी.

सवाल: एमएस धोनी या एबी डिविलियर्स?

फाफ डु प्लेसिस का जवाब: एमएस धोनी.

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