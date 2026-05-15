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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच मुंबई इंडियंस से अलग हुआ ये दिग्गज, 2010 से थे साथ; खुद दी जानकारी

IPL 2026 के बीच मुंबई इंडियंस से अलग हुआ ये दिग्गज, 2010 से थे साथ; खुद दी जानकारी

IPL 2026 के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह (Robin Singh) मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी (MI) से अलग हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी.

By : शिवम | Updated at : 15 May 2026 01:18 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण जारी है, जिसमें गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया. हालांकि मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है. इस बीच टीम के साथ 2010 से जुड़े हुए रॉबिन सिंह फ्रेंचाइजी से अलग हो गए हैं. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी.

मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से अलग होने की घोषणा के साथ रॉबिन सिंह ने बताया कि उन्होंने ILT20 (इंटरनेशनल लीग टी20) की टीम एमए एमिरेट्स से भी नाता खत्म कर लिया है. उनके टीम के साथ जुड़े रहने के दौरान मुंबई ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती.

रॉबिन सिंह ने एक्स पर लिखा, "मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने आधिकारिक तौर पर मुंबई इंडियंस से अपनी राहें अलग कर ली हैं. हालांकि मैं 2022 से उनके IPL स्टाफ का हिस्सा नहीं था, लेकिन इस साल तक मैं एमिरेट्स लीग में भी उनकी टीम के साथ जुड़ा हुआ था."

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उन्होंने आगे लिखा, "2010 से शुरू हुई मेरी इस शानदार यात्रा के दौरान मुझे मिले समर्थन के लिए मैं पूरे MI परिवार और सभी प्रशंसकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. मैं इस फ्रेंचाइजी को आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं देता हूं."

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2010 से मुंबई इंडियंस के साथ रॉबिन सिंह 2023 में ILT20 के पहले संस्करण में एमए एमिरेट्स के जनरल मैनेजर के तौर पर जुड़े थे. 2024 में वह एमए एमिरेट्स के हेड कोच नियुक्त किए गए.

रॉबिन सिंह का क्रिकेट करियर

62 वर्षीय सिंह ने भारत के लिए 136 वनडे मैचों में 236 रन बनाए और 69 विकेट लिए. वनडे में उनके नाम 1 शतक और 9 अर्धशतक हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेले एकमात्र टेस्ट मैच में 27 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 May 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Robin Singh MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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