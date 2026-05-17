RCB से हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई पंजाब किंग्स? जानें अब क्या है उनका समीकरण
Punjab Kings Playoff Scenario: पंजाब किंग्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 23 रनों से शिकस्त दी. इस हार के बाद पंजाब के प्लेऑफ में जाने का समीकरण क्या है?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया है. आईपीएल 2026 में लगातार छठी हार से पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए थे. शशांक सिंह की जुझारू फिफ्टी के बावजूद पंजाब लक्ष्य से 23 रन दूर रह गई.
ये वही पंजाब किंग्स की टीम है जो सीजन के पहले सात मुकाबलों में हारी नहीं थी. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पंजाब के 13 मैचों में 13 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है. लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच बचा है, क्या सिर्फ एक मुकाबला पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है? यहां जान लीजिए PBKS के लिए क्या है प्लेऑफ का ताजा समीकरण.
क्या पंजाब हो गई बाहर?
जी नहीं, पंजाब किंग्स अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. मगर बेंगलुरू के खिलाफ शिकस्त के बाद उसकी अंतिम-4 में बने रहने की उम्मीद कम हो गई है. पंजाब के 13 मैचों में 13 अंक हैं और उसका लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच बचा है. यह आखिरी मुकाबला उसे 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलना है. लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है.
पंजाब को अगर प्लेऑफ में जाना है तो उसे आखिरी लीग स्टेज मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, जिससे उसके कुल 15 अंक हो जाएंगे. चूंकि गुजरात और बेंगलुरू की बराबरी करना अब पंजाब के लिए संभव नहीं है. इसका मतलब पंजाब अब टॉप-2 में फिनिश नहीं कर सकती है.
- पंजाब अपना आखिरी मैच जीत जाए
- सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले दोनों मैच हार जाए
- CSK और RR 14 अंकों से आगे ना बढ़ पाएं
- पंजाब का नेट रन रेट अन्य टीमों से बेहतर रहे
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