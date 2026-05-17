हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB से हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई पंजाब किंग्स? जानें अब क्या है उनका समीकरण

RCB से हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई पंजाब किंग्स? जानें अब क्या है उनका समीकरण

Punjab Kings Playoff Scenario: पंजाब किंग्स की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 23 रनों से शिकस्त दी. इस हार के बाद पंजाब के प्लेऑफ में जाने का समीकरण क्या है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 May 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से हरा दिया है. आईपीएल 2026 में लगातार छठी हार से पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है. धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए थे. शशांक सिंह की जुझारू फिफ्टी के बावजूद पंजाब लक्ष्य से 23 रन दूर रह गई.

ये वही पंजाब किंग्स की टीम है जो सीजन के पहले सात मुकाबलों में हारी नहीं थी. पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पंजाब के 13 मैचों में 13 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है. लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच बचा है, क्या सिर्फ एक मुकाबला पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचा सकता है? यहां जान लीजिए PBKS के लिए क्या है प्लेऑफ का ताजा समीकरण.

क्या पंजाब हो गई बाहर?

जी नहीं, पंजाब किंग्स अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है. मगर बेंगलुरू के खिलाफ शिकस्त के बाद उसकी अंतिम-4 में बने रहने की उम्मीद कम हो गई है. पंजाब के 13 मैचों में 13 अंक हैं और उसका लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच बचा है. यह आखिरी मुकाबला उसे 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलना है. लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है.

पंजाब को अगर प्लेऑफ में जाना है तो उसे आखिरी लीग स्टेज मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, जिससे उसके कुल 15 अंक हो जाएंगे. चूंकि गुजरात और बेंगलुरू की बराबरी करना अब पंजाब के लिए संभव नहीं है. इसका मतलब पंजाब अब टॉप-2 में फिनिश नहीं कर सकती है.

  • पंजाब अपना आखिरी मैच जीत जाए
  • सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले दोनों मैच हार जाए
  • CSK और RR 14 अंकों से आगे ना बढ़ पाएं
  • पंजाब का नेट रन रेट अन्य टीमों से बेहतर रहे

यह भी पढ़ें:

फिर हारी पंजाब, धमाकेदार जीत से RCB ने प्लेऑफ में किया क्वालीफाई; वेंकटेश-विराट-भुवनेश्वर चमके

IPL के पिछले सभी रिकॉर्ड तहस-नहस, 53वें 'दोहरे शतक' से बना अनोखा रिकॉर्ड; हैरान कर देंगे आंकड़े

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 17 May 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
PBKS IPL Playoffs IPL 2026 PUNJAB KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RCB से हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई पंजाब किंग्स? जानें अब क्या है उनका समीकरण
RCB से हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई पंजाब किंग्स? जानें अब क्या है उनका समीकरण
आईपीएल 2026
फिर हारी पंजाब, धमाकेदार जीत से RCB ने प्लेऑफ में किया क्वालीफाई; वेंकटेश-विराट-भुवनेश्वर चमके
फिर हारी पंजाब, धमाकेदार जीत से RCB ने प्लेऑफ में किया क्वालीफाई; वेंकटेश-विराट-भुवनेश्वर चमके
आईपीएल 2026
IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों के लिए क्या है BCCI का नियम, अगर बारिश हुई तो क्या होगा?
IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों के लिए क्या है BCCI का नियम, अगर बारिश हुई तो क्या होगा?
आईपीएल 2026
दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; बदल गई दोनों की प्लेइंग इलेवन
दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; देखें प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

Golmaal 5 में Akshay Kumar की एंट्री ने बढ़ाई excitement, comic villain role और फीस की चर्चा तेज
Varun Dhawan की फिल्म पर छिड़ा बड़ा विवाद, ‘Chunari Chunari’ गाने को लेकर भिड़े Vashu Bhagnani और Tips Music
Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
गुजरात
गुजरात: दाहोद में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस के उड़े होश! कार से मिला बेहिसाब कैश, इतने करोड़ बरामद
गुजरात: दाहोद में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस के उड़े होश! कार से मिला बेहिसाब कैश, इतने करोड़ बरामद
आईपीएल 2026
दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; बदल गई दोनों की प्लेइंग इलेवन
दिल्ली ने जीता टॉस, राजस्थान की पहले बैटिंग, इस खिलाड़ी का हुआ डेब्यू; देखें प्लेइंग इलेवन
बॉलीवुड
'मैं उनकी सपोर्ट सिस्टम...', युजवेंद्र चहल संग रिलेशनशिप में थीं आरजे महवश? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी
'मैं उनकी सपोर्ट सिस्टम...', युजवेंद्र चहल संग रिलेशनशिप में थीं आरजे महवश? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
हेल्थ
Sleep And Ageing: 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो जल्दी हो जाओगे बूढ़े, स्टडी में खुलासा
6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो जल्दी हो जाओगे बूढ़े, स्टडी में खुलासा
एग्रीकल्चर
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
पश्चिम बंगाल के किसानों को नई सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब दूसरे राज्यों में भी बिना रोक-टोक बेच सकेंगे ये चीजें
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget